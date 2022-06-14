Сегодня ночью полностью перекроют внешнее кольцо КАД для эвакуации сгоревшего автокрана

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 26 километре внешнего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры полностью перекроют движение.

«Для эвакуации с проезжей части полностью сгоревшего автокрана, в ночь с 14 на 15 июня в период времени с 04:00 – 5:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу КАД. На данном участке КАД всего три полосы для движения. Сгоревшее транспортное средство занимает полосу безопасности и первую полосу» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период подъёма автокраном грузоподъемностью 100 тонн сгоревшего транспортного средства и погрузки его на трал для дальнейшей эвакуации» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО ПО «РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Справка:

Ориентировочно в 13:20 11 июня 2022 года на 26 километре внешнего кольца КАД, между транспортными развязками с проспектом Энгельса и с проспектом Культуры произошло самовозгорание автокрана. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и представители дорожных служб. Возгорание было потушено силами МЧС. В результате происшествия пострадавших нет. Повреждений конструктивных элементов дороги в результате возгорания нет. Перекрыты полоса безопасности и первая полоса. На данном участке КАД всего три полосы для движения.