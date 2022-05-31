ента новостей

10:48
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве бывшей подруги во Всеволожске
10:41
В Петербурге полицейские активизировали работу по «тонировке»
10:33
Почему так опасно летать в Непале?
10:13
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Капитан Джуманов»
10:09
Делегация Конгресса США неожиданно посетила Тайвань
10:04
Китай и острова Тихого океана не могут договориться о пакте о безопасности
08:05
Покрышки надо убирать
07:47
Парковки для электросамокатов сделают платными?
07:31
Материалы на Шевчука пока не приняли
20:04
Работы юных художников украсят город к 350-летию Петра Первого
17:31
Выставка «А ВОТ И Я!»
17:28
Грубые нарушения на конкурсе по передаче Конюшенного ведомства в Петербурге заинтересовали УФАС
16:59
Депутатов пригласили принять участие в акции «Дни белых журавлей»
15:31
Выставка «Creativity»
14:43
В Ленобласти встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
14:26
Выставка «Лица города»
14:17
В Ленобласти полицейские приминили табельное оружие догоняя автомобиль «ВАЗ»
14:12
В Ленобласти 60-летняя женщина перевернулась на снегоболотоходе и погибла
13:58
В Ленобласти полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в ограблении магазина
13:53
В Петербурге задержали мужчину, занимавшегося грабежами
13:42
В Петербурге задержали женщину, нанесшую несколько ножевых ранений брату
13:25
Финляндия выиграла у Канады финал чемпионата мира, Чехия – третья
12:28
В Ленобласти на "Скандинавии" при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб
12:16
В Ленобласти ищут мужчину ударившего женщину ножом
12:11
Депутаты предложили увеличить зарплаты сотрудникам аппарата мировых судей
11:44
Выставка «Не для всех»
11:34
В Ленобласти мотоциклист сбил ребенка на самокате
09:35
Поисково-спасательные службы Непала обнаружили останки 14 пассажиров упавшего самолета Tara Air
09:30
Шесть человек застрелены в центре города Чаттануга, штат Теннесси
07:27
Как платить по госдолгу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Капитан Джуманов»

Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Капитан Джуманов»

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 1 июня 2022 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

 «В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке теплохода «Капитан Джуманов» с максимальным высотным габаритом 20 метров представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО развод мостов Ладожский мост
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-11-2021, 18:05
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Меритус» и теплохода «Маринус»
6-05-2022, 10:53
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Ливадия»
14-08-2020, 14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
10-08-2021, 14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Павел Леонов»
26-07-2021, 11:58
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
28-07-2021, 12:31
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке негабаритного судна

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
85
Вчера, 14:12
В Ленобласти 60-летняя женщина перевернулась на снегоболотоходе и погибла
0
118
Вчера, 12:28
В Ленобласти на "Скандинавии" при лобовом столкновении иномарок один водитель погиб
0
98
Вчера, 11:34
В Ленобласти мотоциклист сбил ребенка на самокате
0
246
23-05-2022, 11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
Наверх