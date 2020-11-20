Аренда для парковки

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы предложили новый законопроект, разрешающий аренду участка рядом с домом. Этот участок будет использоваться для парковки автомобилей. Инициатива поступила от Дениса Четырбока и Алексея Цивилева. Данный проект уже поддержали в комитете по законодательству.

Авторы этого законопроекта предлагают предоставить льготы для аренды участка рядом с домом. Объединение собственников или управляющая компания может подать заявку на такую аренду. В этом случае соглашение можно оформить без торгов и на льготных условиях. Срок такого соглашения составит 3 года. Парламентарии считают, что это поможет решить парковочную проблему цивилизованным путем. Есть вероятность, что этот закон будет принят.