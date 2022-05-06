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Питерец.ру » Общество » Он создал идеальный пельмень

Он создал идеальный пельмень

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Юному петербуржцу удалось получить эталонный продукт

«Питерец.ру» сообщает, что ученик школы No237 Красносельского р-на смог создать эталонный пельмень. Это достижение было признано серьезными экспертами из исследовательского института. Члены комиссии оценили высочайшее качество созданного продукта.

Школьник занимался этим проектом в течение 2 лет. Сначала он выявил вкусовые пристрастия своих сверстников. Потом на основе их мнения разработал уникальную рецептуру. Он учел вкус и размер такого пельменя. В результате получился идеальный продукт. Его презентация прошла в школьном конференц-зале.

Подобные вещи могут кому-то показаться пустяками. Однако именно так и получаются качественные продукты питания и другие товары. В основе настоящего качества всегда лежит чей-то серьезный труд.

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