Куда летает авиакомпания «Победа»

На рынке авиаперевозок компания «Победа» появилась в 2014 году, когда в связи с санкциями Евросоюза деятельность перевозчика «Добролет» была остановлена. Она базируется в аэропортах российской столицы Шереметьево и Внуково. Авиакомпания обеспечивает перелеты пассажиров в различных направлениях. Для них создаются максимально комфортные условия. За первых три года деятельности транспортное предприятие обслужило более 10 миллионов человек.

Наиболее популярные маршруты авиакомпании

Авиаперевозчик «Победа» изначально запустил продажу билетов в шести направлениях. Сегодня для самолетов лоукостера разработано более ста маршрутов. Пассажиры могут без труда добраться в различные города РФ:

Санкт-Петербург; Сочи; Ростов-на-Дону; Волгоград; Уфа; Екатеринбург; Новосибирск.



Налажены систематические рейсы в Симферополь, Братиславу, Кельн, различные города Турции. Осуществляется регулярное авиасообщение между Внуково и аэропортом Италии Бергамо Орио-аль-Серио.

Правила перевозки багажа и ручной клади

В авиакомпании предусмотрен бесплатный провоз ручной клади, при условии соблюдения ее габаритов. Размер сумки с вещами не должен превышать 36х30х27 см. Без оплаты проводится транспортировка только той ручной клади, которая свободно помещается в специальном калибраторе с логотипом перевозчика. Внешний вид и вес предметов значения не имеют. Нормы провоза ручной клади не распространяются на детей в возрасте до 2 лет, которые имеют право находиться в салоне самолета без предоставления отдельного места. Пассажирам разрешается брать с собой вещи или предметы, предусмотренные пунктом 135 списка ФАП-82.

В багажном отделении самолетов авиакомпании за дополнительную оплату разрешается перевозить груз, габариты которого составляют не более 203 см по сумме трех измерений. При этом его вес не должен превышать 20 кг. Количество мест багажа, перевозимого одним пассажиром, не ограничивается. При необходимости в багажном отсеке можно осуществлять транспортировку животных. Вес кошек, собак или домашних птиц вместе с клеткой должен быть не более 8 кг. Количество мест для животных ограничивается, поэтому их рекомендуется бронировать заблаговременно. Обслуживание пассажиров самолетов проводится в режиме эконом и бизнес-класс. Стоимость билетов существенно ниже от цен, которые устанавливают конкурирующие компании.