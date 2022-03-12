Жалуются на дорожную пыль

События глобального масштаба захватили умы многих петербуржцев. Война, санкции, уход компаний с рынка, коронавирус – это все вызывает огромное вложение. Но наша повседневная жизнь продолжается. Поэтому есть немало вопросов, на которые тоже стоит обращать внимание.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице стали жаловаться на дорожную пыль. Некоторые петербуржцы обратились даже по этому поводу в Смольный. В комитете по благоустройству отреагировали на возникшие жалобы.

Дорожная пыль накапливалась в течение всего зимнего сезона. Но убрать ее пока нет возможности. Для уборки потребуется мытье улиц. Однако использовать необходимую технику нецелесообразно из-за перепада температур. Это может привести к гололеду. Нужно, чтобы на улице стабильно было +5 и выше. Тогда будет произведена уборка, и пыль с дорог уберут.