Коновалова арестовали

Главный идеолог QR-сопротивления Северной столицы Александр Коновалов арестован до 27 марта. Эта мера принята в рамках уголовного дела о даче взятки, в котором фигурирует и известный ресторатор. Адвокаты предпринимателя просили для своего клиента домашний арест.

«Питерец.ру» сообщает, что, по версии следствия, Коновалов выступил в роли посредника при даче взятки. Напоминаем, что 25 января в центре города собрались представители движения, выступающего против Кью-Ар кодов. Среди участников был замечен и Коновалов. Протестующие выступили в защиту закрытых баров и призвали власти не мешать работать.

Ранее Коновалов уже участвовал в организации подобных движений. Так в 2020 году этот предприниматель возглавил «барное сопротивление». В ту волну пандемии заведения Коновалова открылись раньше получения официального разрешения на продолжение деятельности.