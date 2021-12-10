Снег сам не исчезает

В одном из фильмов есть довольно забавная картина. Растерянный муж отправляет на скорой помощи рожающую жену, смотрит на нее помутневшими глазами и произносит гениальную фразу: «А может, рассосется?»

Растерянного мужика понять можно. В такие минуты мы можем вести себя неадекватно, поскольку полностью теряемся. Проблема в том, что примерно так же ведут себя некоторые ответственные лица.

Вот, например, взять уборку снега. Лежит он себе на улице и ждет, пока сам куда-то денется. Вместо того чтобы организовать качественную уборку, кто-то думает: «А может, рассосется?»

«Питерец.ру» сообщает, что центральные районы города были признаны самыми худшими по уборке снега. Об этом заявила глава ГЖИ Ольга Акацевич. По ее словам, именно в центре было зафиксировано больше всего нарушений. В итоге было возбуждено 40 административных дел, выписаны штрафы на 8 млн 770 тыс. руб.