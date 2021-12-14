Неверно оформляли куриное филе

Документы на продукцию нужно оформлять правильно. Иначе вы столкнетесь с серьезными проблемами. Неверные формулировки, ошибки и банальные оплошности нередко оборачиваются серьезными штрафами.

Так одна из компаний Северной столицы была привлечена к ответственности за неверное оформление куриного филе. Нарушения касались электронных ветеринарных документов. Здесь производились некоторые махинации. С помощью ловких манипуляций охлажденная продукция в какой-то момент стала замороженной. Когда это изменение было выявлено, на компанию наложили штраф.

«Питерец.ру» отмечает, что ошибки с документами возникают довольно часто. Но в некоторых случаях речь идет о неумышленных деяниях, вызванных человеческим фактором. Другие люди идут на осознанные нарушения в надежде, что эти фокусы с документами окажутся незамеченными.