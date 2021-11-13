ента новостей

09:30
Открылся центр для мигрантов
09:08
Поменялись креслами
00:21
«Зенит» обыграл «Олимпиакос» в очередном туре баскетбольной Евролиги
11:07
СПбГМТУ представил свои разработки на инновационном форуме
11:01
В Петербурге пенсионерка отдала лжеполицейскому более миллиона рублей
10:53
Китайский лидер Си Цзиньпин готов к виртуальной встрече с Байденом.
10:48
В медалистку Олимпийских игр Суни Ли брызнули из перцового баллончика
10:37
В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег у пенсионерки
10:03
Как справиться с ковидом?
09:38
На медпомощь выделили больше
09:00
Общепит поддержат
19:31
В Ленобласти увековечили память лётчиков Росгвардии
19:29
Разводку Ладожского моста перенесли на сутки по погодным условиям
10:41
В Петербурге аферисты выманили у преподавателя СПбГУ около 300 тысяч рублей
10:35
В Петербурге задержала двух мужчин, обманувших пенсионера
10:31
Начиная с 12 ноября съезжать с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе придётся на 800 метров раньше
10:29
Тик-токеры прошли очередные испытания в рамках 3 сезона патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»
08:48
Бизнес начинает адаптироваться
08:21
Путин не хочет терять рейтинг
08:01
Кто будет отвечать за отказ от вакцинации?
18:11
Лучшие любительские театральные коллективы наградили в Петербурге
18:08
На Васильевском острове Санкт-Петербурга отреставрируют дом Чубакова
18:05
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Меритус» и теплохода «Маринус»
10:25
Биткоин рекордно взлетел
09:58
Назначили нового главу комитета
09:14
Этот продукт блокирует коронавирус
16:09
Открытие «Катка у моря»
16:02
XVII «Городской молодежный день донора» стартует в Санкт-Петербурге
16:00
В Ленобласти трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
10:38
В Ленобласти сосед по палате оставил пенсионера без 7 тысяч рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Открылся центр для мигрантов

Открылся центр для мигрантов

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге появился новый миграционный центр

Иностранные граждане, приехавшие в Петербург, нередко сталкиваются с рядом сложностей. Эти вещи обусловлены объективными факторами. Человек находится в другой стране, а необходимость соблюдать действующие там требования его тоже касается.

Для оказания помощи таким людям существуют специальные структуры. Например, в городе работают миграционные центры. На днях открылся еще один на ул. Кубинской. Причем этот центр стал самым крупным в Северной столице.

Там иностранцы смогут получить необходимые документы, пройти медицинское обследование, сдать тест на ковид и сделать прививку. Еще в центре будут проходить тесты по русскому языку и истории России.

«Питерец.ру» отмечает, что властям было важно разгрузить центр Петербурга от большого потока трудовых мигрантов. Новое заведение сможет принимать до 1000 человек в день. Центр окажет серьезную помощь в вопросе легализации иностранцев.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-01-2016, 13:58
В Петербурге открылся первый в России центр по борьбе с ожирением
12-01-2013, 08:19
В Северной столице накануне открылся визовый центр Эстонии
1-12-2012, 14:49
Мигранты, приезжающие работать в Россию, начали сдавать тест по русскому языку
13-05-2016, 09:55
Центр для пожилых людей
16-09-2015, 08:47
В Северной столице открылся торговый центр, предоставляющий новый формат торговли
26-01-2018, 07:44
Забота о людях с нарушенным интеллектом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
222
9-11-2021, 10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
0
211
8-11-2021, 14:37
В Ленобалсти иномарка улетела в кювет
0
197
8-11-2021, 12:49
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
174
8-11-2021, 12:08
В Петербурге в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей
Наверх