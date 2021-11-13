Открылся центр для мигрантов

Иностранные граждане, приехавшие в Петербург, нередко сталкиваются с рядом сложностей. Эти вещи обусловлены объективными факторами. Человек находится в другой стране, а необходимость соблюдать действующие там требования его тоже касается.

Для оказания помощи таким людям существуют специальные структуры. Например, в городе работают миграционные центры. На днях открылся еще один на ул. Кубинской. Причем этот центр стал самым крупным в Северной столице.

Там иностранцы смогут получить необходимые документы, пройти медицинское обследование, сдать тест на ковид и сделать прививку. Еще в центре будут проходить тесты по русскому языку и истории России.

«Питерец.ру» отмечает, что властям было важно разгрузить центр Петербурга от большого потока трудовых мигрантов. Новое заведение сможет принимать до 1000 человек в день. Центр окажет серьезную помощь в вопросе легализации иностранцев.