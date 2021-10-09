Отношение к ВИЧ-инфицированным изменилось

Раньше диагноз ВИЧ был не только смертным приговором. К таким людям относились в обществе как к изгоям. Однако сейчас общество стало гораздо терпимее к тем, у кого имеется эта проблема. В частности, это отметила замглаврача СПИД Центра Наталья Сизова.

По ее словам, в 90-х картина в этом отношении была ужасной. Если человек с ВИЧ поступал в приемный покой, от него шарахались и сразу же переводили в Боткинскую больницу. Сейчас отношение к таким пациентам стало совсем другим.

Например, хирурги интересуются, получает ли человек терапию. Если он принимает необходимое лечение, а вирусная нагрузка оказывается подавленной, то хирурги без проблем могут оперировать.

«Питерец.ру» отмечает, что на изменение ситуации повлияла правильная пропаганда. Людям объяснили, что вирус не передает через обычное общение. Еще ВИЧ-положительные стали получать необходимое лечение, которое заметно продлевает им жизнь.