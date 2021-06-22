ента новостей

16:50
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
16:46
В Ленобласти трассу "Кола" перекроют в связи с разводкой Ладожского моста
13:23
Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России
12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
12:32
Международная научно-практическая конференция «Накануне… к 80-летию начала Великой Отечественной войны»
12:21
Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»
10:57
На выборы без Медведева
10:44
Закрытие сезона филармонии
10:10
Пришла жара – работай меньше?
09:43
Когда третья волна пойдет на спад?
19:49
У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби
19:47
«Лахта Центр-2»: что о новом проекте «Газпрома» думают эксперты
19:45
В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников
19:44
В Ленобласти Центр подготовки Северо-Западного округа Росгвардии впервые провёл обучение сотрудников вневедомственной охраны
13:21
Резервный фонд Петербурга будет увеличен
13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
12:59
В центре Петербурга задержали «карманника», обокравшего студента-иностранца
12:45
В Ленобласти мужчина погиб после курения в постели
09:49
Что помогает похудеть
08:58
В Петербурге прошла благотворительная регата
07:44
Чем индийский штамм опаснее?
23:13
Сенсационная ничья венгров с Францией и матч автоголов на чемпионате Европы
15:12
Пенсионерка из Соснового Бора отправила аферисту около 590 тысяч рублей
15:05
В Петербурге задержали торговцев ковидными справками
15:01
В Ленобласти пожилая женщина перевела аферисту 45 тысяч рублей
11:38
СПбГУ начинает прием документов на программы бакалавриата и специалитета
10:54
Байден оказался совсем не таким
10:33
В электричках проверяют маски
09:48
Поднимаются слухи про петербургский этап «Формулы-1»
20:38
В связи с разводкой моста через Свирь перекроют трассу Р-21 «Кола»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»

Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»

0
63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 23 июня 2021 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вверх по реке яхты «Мария Кеч» с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-06-2020, 12:08
В Ленобласти разведут мост через реку Свирь
25-05-2021, 12:10
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
8-07-2020, 12:56
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
22-07-2020, 13:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
15-06-2020, 15:02
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют
11-06-2021, 11:55
В Ленобласти будет перекрыта трасса в связи с разводкой моста через Свирь

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
169
Вчера, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
368
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
416
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
478
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
Наверх