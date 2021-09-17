«Зелёные» организовали самое масштабное по длительности предвыборное мероприятие

Самое масштабное по длительности предвыборное мероприятие организовала партия «Зелёные». Ее представители провели 24-часовой онлайн-марафон «Зелёный стрим», посвященный экологическим проблемам в стране. Как сообщила пресс-служба партии, акция затронула все часовые пояса Российской Федерации от Калининграда до Камчатки и Курил. По данным статистики YouTube и ВКонтакте, участниками «Зелёного стрима» стали свыше 700 человек, в их числе не только опытные экологи, но и последователи здорового образа жизни и начинающие экоактивисты.

Среди мероприятий, организованных в рамках онлайн-марафона, были тест-драйв электрокаров, репортаж из самого большого в России частного приюта для животных «Душа бродяги» в Калужской области, первый 140-километровый плоггинг-забег в Красноярском крае – российские экологи во время забега смогли собрать более трех кубометров пластикового мусора. Также состоялась демонстрация журналистских расследований по экологическим проблемам Волгоградской области и Красноярского края.

В числе тем, которые обсудили участники и эксперты «Зелёного стрима», наибольший интерес вызвали сортировка мусора в разных странах, развитие «зелёных» финансов, изменение климата, новые тенденции «зелёной» моды, здоровое питание, экологическое воспитание и другие.