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Питерец.ру » Общество » 85-летие Юрия Лужкова москвичи отметили субботником в Коломенском

85-летие Юрия Лужкова москвичи отметили субботником в Коломенском

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
85-летие Юрия Лужкова москвичи отметили субботником в Коломенском

В честь 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова в парке Коломенское состоялся открытый субботник. Мероприятие стало также продолжением традиции, которую создал мэр Москвы пять лет назад – москвичи 11 сентября высадили 250 саженцев груш и яблонь, расширив посаженный в 2016 году Юрием Лужковым и горожанами фруктовый сад.

Пять лет назад Юрий Лужков отметил своё 80-летие субботником в Коломенском, пригласив туда всех желающих для восстановления знаменитых садов парка. Было посажено более 500 плодовых деревьев, и мэр Москвы призвал жителей города вместе посадить еще один сад в 2021 году. Инициативу градоначальника продолжил Фонд Юрия Лужкова, организовав в Коломенском субботник. Для добровольцев был подготовлен необходимый инвентарь, каждый пришедший на мероприятие получил фартук, дождевик, маску, перчатки и памятную кепку. Люди даже стояли в очереди, чтобы посадить в рамках акции дерево – строго соблюдались требования об одновременном нахождении на участке не более 500 человек.

В этот же день после субботника была проведена торжественная церемония открытия мемориального камня в память о Юрии Лужкове и его замечательной традиции. Камень работы народного художника РФ С.А. Щербакова с надписью «Сад воссоздан Юрием Михайловичем Лужковым (1936-2019) и расширен в честь его 85-летия» был установлен на одной из аллей посаженного Юрием Лужковым и москвичами сада.

Среди участников мероприятия были автор мемориального камня Салават Щербаков, народные артисты Надежда Бабкина и Михаил Турецкий, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, этот сад – лучший памятник Юрию Михайловичу Лужкову, заложившему основу для того, чтобы Москва стала в мире лучшим городом. Михаил Шмаков также назвал событие праздником для всей столицы.

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