Можно ли посещать баню?

Пандемия коронавируса заставила нас по-другому взглянуть на многие вещи. Сегодня мы вынуждены жить в новом для себя контексте. Многие люди предпочитают ходить в баню. Но здесь возникает вопрос: «Как сделать этот процесс безопасным для здоровья?»

«Питерец.ру» отмечает, что, по мнению экспертов, можно посещать только те бани, которые находятся в отдельных зданиях. Причем температура там должна быть не менее 25 градусов. Важно, чтобы там не было мебели, обтянутой тканью.

Еще не рекомендуется посещать бани с диванами и бильярдными столами, поскольку это становится средой для распространения бактерий и грибков. Также необходимо обращать внимание на запах хлора в бассейнах и купелях. Если он окажется слишком сильным, это может привести к аллергии.