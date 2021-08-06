А зачем вам лифт?

Современный человек слишком мало двигается. Особенно это характерно для тех, кто ездит на машине и работает в офисе. Да и другим людям не мешало было побольше двигательной активности проявлять.

Видимо, так рассуждала строительная компания, которая сдала 24-этажный дом без работающего лифта. В самом деле, зачем использовать этот самоподымальник?! Лучше ходить пешком, ведь это для здоровья полезно! И неважно, что у вас квартира где-нибудь на 17 этаже. Как говорится, поднимайтесь по лестнице и заботьтесь о своем здоровье!

Еще оказалось, что в некоторых квартирах нет розеток и электричества. Где-то стеклопакеты бракованные. Но это же мелочи! Раньше люди жили без света и всевозможных удобств – и ничего! Обленился современный человек, сильно обленился.

Владельцы квартир сетуют, что застройщик пообещал запустить лифт в течение двух недель, но так этого и не сделал. «Питерец.ру» считает, что компания просто решила позаботиться о здоровье жильцов. Людей хотят научить жить в походных условиях. Только они почему-то несогласны и намерены подавать коллективную жалобу. Застройщик, наверно, недоумевает по этому поводу.

К сожалению, такие трагикомедии происходят в современном Петербурге. Это больше напоминает какой-то нелепый сон, нежели реальность. Неужели у таких застройщиков вообще нет совести?!