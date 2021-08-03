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Питерец.ру » Общество » Праздника фонтанов не будет

Праздника фонтанов не будет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
От праздника фонтанов решили отказаться

Пандемия коронавируса вынуждает отказываться от многих вещей, которые стали привычными для петербуржцев. Например, каждую осень в Петергофе проходит праздник фонтанов. Однако в этом году мероприятие пришлось отменить по причине риска распространения ковида. Соответствующая информация появилась на сайте музея-заповедника.

Там предупредили, что фонтаны Нижнего парка продолжат работу до 17 октября. Руководство «Петергофа» также порекомендовало сверять какую-либо информацию с официальным сайтом музея-заповедника. Важно не попасться на уловки мошенников, которые с каждым годом начинают действовать все ухищреннее.

«Питерец.ру» отмечает, что отказ от Осеннего праздника фонтанов – это данность, печальный факт. Но к такой ситуации нужно отнестись с пониманием. В пандемию коронавируса привычный уклад жизни меняется. Различным руководителям приходится принимать решения, которые не всегда понятны другим.

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