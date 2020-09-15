Как взять бытовку в аренду

ента новостей

23:57
В матче с «Авангардом» СКА превратил 0:3 в 3:3, но пропустил в большинстве в овертайме
20:09
В первом туре Высшей лиги Чемпионата России по регби-7 одержала победу петербургская команда
20:04
Выставка «Бенуа & Фокин»
20:00
Молодежь Петербурга встретилась с участниками контртеррористических актов
19:55
Заместитель председателя «молодежного» Комитета откроет фотовыставку
14:40
В Ленобласти зенитчики ЗВО успешно перехватили более 200 воздушных объектов условного противника
14:34
Студенты из Петербурга стали лауреатами 2 степени на всероссийском соревновании в номинации «Цирковое искусство»
11:49
В Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль кошки породы саванна
11:47
В Петербурге почти 2 миллиона рублей отдал аферистам пожилой петербуржец
11:41
В Ленобласти разведчики общевойсковой армии провели успешные учения
11:39
В Петербурге на спортплощадке пьяный мужчина ранил ножом двух петербуржцев
10:22
Добавили 96,5 рублей
09:32
Вакцина поступила
23:11
Концерт The Hatters
19:37
В Петербурге простились с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны
19:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее пройдут «Дни Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
19:30
Более 2 тыс. связистов ЗВО задействованы в масштабном учении на западе России
19:29
Общественники приняли участие в церемонии прощания с летчиками, погибшими при обороне Ленинграда
15:56
В Историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка «Память поколений»
15:53
Добровольцы общероссийской акции #МыВместе станут героями фотовыставки
15:50
На вантовом мосту перекроют две полосы движения
10:54
Угнанный в Петербурге Lexus нашли на следующий день под Москвой
10:49
Бориса Пиотровского назначили первым заместителем председателя Комитета по культуре
10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
10:36
В Ленобласти сделали свой выбор
08:26
Дрозденко захватил лидерство
08:04
Что будет в школах
14:05
Лётчики ЗВО доставили избирательную комиссию на острова Финского залива для проведения голосования
12:55
Концерт под открытым небом в Петербурге даст MARKUL
12:51
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО установили памятник Герою Российской Федерации
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Как взять бытовку в аренду

Как взять бытовку в аренду

0
19
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
pmg.su
Арендовать бытовки выгодно со многих точек зрения.

Арендовать бытовки выгодно со многих точек зрения. Если такое строение нужно временно, тогда нецелесообразно тратить деньги покупку. Выручит аренда.

Когда может понадобиться бытовка

Такое строение необходимо в следующих случаях, если:

  • намечается стройка, рабочим негде жить;
  • понадобилась столовая;
  • необходимо разместить офис;
  • негде устроить временный склад;
  • нужно разместить пост охраны.

Стройка может быть как в городской черте, так и за городом. Если строится многоэтажный дом, тогда без рабочих не обойтись. Если они проживают в отдаленности от этого объекта, то целесообразнее разместить их неподалеку. Тогда выручит бытовка, как и при дачном строительстве. В последнем случае рабочим также нужно где-то проживать, а если у хозяев ещё нет дома, или они сами занимают его, тогда также выручит аренда бытовок https://pmg.su/arenda-bytovok/office-module/.

Ещё такой объект станет отличным вариантом столовой, где можно готовить пищу, комфортно разместиться, чтобы затем принять её.

Груз не промокнет под дождем, не подвергнется нападению вандалов, если он будет надежно спрятан в бытовке под замком. И для работников охраны такой объект также является незаменимым. Здесь они смогут не только спрятаться от непогоды, но и отдыхать между работой.

Ещё аренда бытовки станет отличным вариантом размещения временного офиса. Можно арендовать такое строение с одной комнатой и с прихожей или в виде распашонки. Во втором случае будет два отдельных просторных кабинета, между которыми находится коридор, где можно вешать одежду, ставить обувь. В бытовках уже имеется электропроводка, поэтому даже офисная оргтехника подключается без проблем. В утеплённой бытовке можно находиться в любое время года. А зимой легко отопить помещение при помощи электрических обогревателей.

Как взять бытовку в аренду

Сначала нужно определиться, какое строение нужно – б/у или новое. Компания «Проф Мастер» предоставляет оба варианта. Ещё сотрудники этой фирмы оснастят бытовку бесплатно большим столом и просторной скамейкой. По желанию заказчика бытовки могут быть оборудованы датчиками пожарной сигнализации, огнетушителями. Срок аренды составляет 1 месяц с залогом и 3 месяца без залога.

Для аренды бытовки следует обратиться к менеджерам при помощи обратной связи на сайте или, позвонив по указанному телефону. После согласования всех вопросов в назначенное время будет произведена доставка, а также разгрузка бытовки специализированной техникой компании «Проф Мастер». Также заказчик может забрать её самостоятельно на своем автотранспорте.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-10-2018, 11:11
Какую бытовку лучше выбрать?
3-05-2016, 01:02
Нюансы выбора строительной бытовки
8-11-2016, 22:52
Техника безопасности при работе на крыше
26-06-2016, 00:24
Аренда офиса
20-06-2019, 20:45
Как арендовать офис
29-05-2016, 13:51
Для чего применяется спецтехника

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
111
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
147
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
144
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
163
10-09-2020, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
Наверх