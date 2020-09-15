Арендовать бытовки выгодно со многих точек зрения. Если такое строение нужно временно, тогда нецелесообразно тратить деньги покупку. Выручит аренда.

Когда может понадобиться бытовка

Такое строение необходимо в следующих случаях, если:

намечается стройка, рабочим негде жить;

понадобилась столовая;

необходимо разместить офис;

негде устроить временный склад;

нужно разместить пост охраны.

Стройка может быть как в городской черте, так и за городом. Если строится многоэтажный дом, тогда без рабочих не обойтись. Если они проживают в отдаленности от этого объекта, то целесообразнее разместить их неподалеку. Тогда выручит бытовка, как и при дачном строительстве. В последнем случае рабочим также нужно где-то проживать, а если у хозяев ещё нет дома, или они сами занимают его, тогда также выручит аренда бытовок https://pmg.su/arenda-bytovok/office-module/.

Ещё такой объект станет отличным вариантом столовой, где можно готовить пищу, комфортно разместиться, чтобы затем принять её.

Груз не промокнет под дождем, не подвергнется нападению вандалов, если он будет надежно спрятан в бытовке под замком. И для работников охраны такой объект также является незаменимым. Здесь они смогут не только спрятаться от непогоды, но и отдыхать между работой.

Ещё аренда бытовки станет отличным вариантом размещения временного офиса. Можно арендовать такое строение с одной комнатой и с прихожей или в виде распашонки. Во втором случае будет два отдельных просторных кабинета, между которыми находится коридор, где можно вешать одежду, ставить обувь. В бытовках уже имеется электропроводка, поэтому даже офисная оргтехника подключается без проблем. В утеплённой бытовке можно находиться в любое время года. А зимой легко отопить помещение при помощи электрических обогревателей.

Как взять бытовку в аренду

Сначала нужно определиться, какое строение нужно – б/у или новое. Компания «Проф Мастер» предоставляет оба варианта. Ещё сотрудники этой фирмы оснастят бытовку бесплатно большим столом и просторной скамейкой. По желанию заказчика бытовки могут быть оборудованы датчиками пожарной сигнализации, огнетушителями. Срок аренды составляет 1 месяц с залогом и 3 месяца без залога.

Для аренды бытовки следует обратиться к менеджерам при помощи обратной связи на сайте или, позвонив по указанному телефону. После согласования всех вопросов в назначенное время будет произведена доставка, а также разгрузка бытовки специализированной техникой компании «Проф Мастер». Также заказчик может забрать её самостоятельно на своем автотранспорте.