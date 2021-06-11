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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти будет перекрыта трасса в связи с разводкой моста через Свирь

В Ленобласти будет перекрыта трасса в связи с разводкой моста через Свирь

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 14 июня 2021 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вверх по реке яхты «Baron Brambeus» с максимальным высотным габаритом 18 метров представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район развод мостов
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1 комментарий

Artiukh Bogdan
Хорошая стаття рекомендую к прочтению.
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