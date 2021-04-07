На путепроводе над КАД на развязке с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу в направлении Ленобласти

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на путепроводе, проходящем над автомобильной дорогойобщего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на транспортной развязке КАД на пересечении с Пискаревским проспектом (км 34+596 внутреннего кольца) будет перекрыта однаполоса движения.

​«В связи с производством работ по локальной замене напыляемой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона на путепроводе, в период с 10 по 30 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта полоса безопасности ипервая полоса в направлении Ленинградской области. По второй, свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

​Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.