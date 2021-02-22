Город под Петербургом

«Питерец.ру» сообщает, что под Петербургом могут создать новое поселение. Это будет город, рассчитанный на 10 тыс. человек. Ожидается, что соответствующее решение будет принято уже на ближайшем заседании областного парламента, которое состоится 24 февраля.

Новый город, скорее всего, назовут Троицкой горой. Поселение будет иметь площадь около 290 гектаров. При этом пока не ясно, сколько именно займет жилая застройка. Проект достаточно привлекателен и способен заинтересовать застройщиков. Серьезными преимуществами являются близость к КАД и наличие инфраструктуры.

Датой образования Троицкой горы будут считать 1 мая 2021 года. Это обусловлено определенными нюансами, связанными с переписью населения. Для властей важно, чтобы при переписи не возникало какой-либо путаницы.