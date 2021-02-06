Требуют выселить кошку и попугая

«Питерец.ру» сообщает, что жильцы одной из коммунальных квартир Северной столицы подали иск против соседки. Они требуют выселения ее кошки и попугая. Дело в том, что уход за ними осуществляется в местах общего пользования.

При этом новые жильцы недовольны таким положением вещей. У этой семьи есть дети, которым прописана специальная диета и терапия, а также отсутствие контактов с животными. В настоящий момент эти люди не могут находиться здесь, поскольку пребывание в коммуналке с кошкой и попугаем негативно сказывается на здоровье детей.

Попытки урегулировать вопрос мирным путем успехом не увенчались. Теперь суду предстоит разобраться в ситуации и принять решение. Истец требует выселение кошки с попугаем, а также компенсацию в размере 10 тыс. рублей.