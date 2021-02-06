ента новостей

10:48
В Петербурге аферист обменивал деньги пенсионеров на купюры «банка приколов»
10:11
Немой выкрикивал лозунги
09:37
Требуют выселить кошку и попугая
19:22
"Поиграем за чашечкой чая": в коворкинге "Легко" пройдет вечер настольных игр
19:19
В Петербурге Россельхознадзор изъял из оборота и уничтожил более 500 кг бельгийских груш
19:17
Презентация выставочного проекта «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16:48
В связи с похолоданием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме
16:45
Три временные выставки в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» ждут посетителей в ближайшие выходные
16:44
163 775 петербуржцам оказана гуманитарная помощь в рамках акции #МыВместе
16:39
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 6,3 миллиона рублей
12:24
В Петербурге аферисты заставили пенсионерку отдать крупную сумму
12:18
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пнесионерку
12:15
В Петербурге полиция задержала похитителя автофургона
09:24
Протестные акции приостановили
08:17
Спрос на электромобили
20:38
Арт-резиденция ШКАФ запускает молодежную лабораторию современного искусства
20:36
Создавать возможность для спасения чей-то жизни ПРОСТО
20:33
Победительница проекта «Профстажировки 2.0» приняла участие в постановке эксперимента по изучению мозговой активности человека
11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
11:20
Между Санкт-Петербургом и Минском открывается новый автобусный маршрут
11:17
Поэзия – дело влюблённых! Большой поэтический вечер в честь Дня Всех Влюблённых
11:08
В Ленобласти связисты ЗВО определят лучшие расчеты в ходе конкурса «Уверенный прием»
08:21
Борьбу с коррупцией усилили
07:55
Что с долгосрочной арендой?
00:43
Баскетбольный «Зенит» победил «Нижний Новгород», а Антон Понкрашов стал игроком «Химок»
21:10
Сrowe CRS реализует решение об укреплении судебной практики
15:17
Депутата ЗаКС Ленобласти задержали по делу о мошенничестве
14:54
В Ленобласти мигрант задержан по подозрению в насилии над малолетним ребенком
14:42
В Купчино обнаружили нелегальную «омывайку»
13:59
В Пулково ветеринарный контроль прошли более 25 тысяч животных
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Требуют выселить кошку и попугая

Требуют выселить кошку и попугая

0
38
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ivbg.ru
Соседи по коммуналке требуют выселить домашних питомцев

«Питерец.ру» сообщает, что жильцы одной из коммунальных квартир Северной столицы подали иск против соседки. Они требуют выселения ее кошки и попугая. Дело в том, что уход за ними осуществляется в местах общего пользования.

При этом новые жильцы недовольны таким положением вещей. У этой семьи есть дети, которым прописана специальная диета и терапия, а также отсутствие контактов с животными. В настоящий момент эти люди не могут находиться здесь, поскольку пребывание в коммуналке с кошкой и попугаем негативно сказывается на здоровье детей.

Попытки урегулировать вопрос мирным путем успехом не увенчались. Теперь суду предстоит разобраться в ситуации и принять решение. Истец требует выселение кошки с попугаем, а также компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

16-10-2013, 08:06
Осужден за убийство кошки
20-12-2019, 12:41
Суд не помог выселить хостел из под окон Эрмитажа
10-08-2016, 23:06
Как научить попугая говорить
15-09-2020, 11:49
В Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль кошки породы саванна
27-05-2016, 09:41
Милонов vs. ЛГБТ
20-12-2014, 07:48
Эрмитажные коты в добрые руки!

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
168
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
122
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
259
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
0
643
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
Наверх