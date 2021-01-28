Десять лет социального страхования. От «Зенита» до пеленок

Требования государственных аукционов все больше напоминают сказку про капризную принцессу, которая придумывает претенденту невыполнимые задания. И, как все мы знаем с детства, претендент, с помощью магии и собаки с глазами как блюдца, эти задания все равно выполняет. Но жизнь - это не сказка. Впрочем, вы живете в России, и не вам это рассказывать.

Вспоминая былое

Первые публикации о странных событиях в Петербургском управлении Фонда социального страхования появились в 2011 году. Напомним, президентом был Дмитрий Медведев (о, боже). Милицию тогда переименовали в полицию. Отменили зимнее время. Валентина Матвиенко ушла в Совет Федерации (про “кадило” Полтавченко и “лопату” Беглова мы еще не догадывались). Стартовало Сколково (32% опрошенных ВЦИОМ ставили его на третье место среди важнейших российских проектов XXI века). Фидель перестал быть первым секретарем компартии. Взорвалась Фукусима. Стартовала «Игра Престолов». Убили бен Ладана. Умер Стив Джобс. Лужков ушел в отставку, а Виктор Батурин (кто это, вообще, помните?) был арестован. DVD-диск занимал не последнее место в топе “хороших подарков”. Митинговали «белоленточники» (ну и словечко, да?) Было возбуждено первое уголовное дело за «пиратство», стали щемить торренты. Свадьба принца Уильяма (а сейчас уже и второй принц женился на афроамериканке-разведенке. Господи, бедная бабушка, скольких лет жизни ей это стоило!) Зато “Оскар” за лучший фильм получил «Король говорит» (я же всегда говорил вам, что весь этот “Оскар” чушь). Вышла последняя часть “Гарри Поттера”, а до завершения «Во все тяжкие» оставалось еще два года. Все смеялись над теми, кто покупает биткойн (к концу года за один биткойн стали давать 2 доллара. Сейчас уже смеются над теми, кто платит за биткойн 2 413 940 рублей). Впрочем, мы отвлеклись.

Образцов против Хемингуэя: самый трогательный рассказ о детских ботиночках

Именно в 2011 году начался скандал с невыдачей петербургским ФСС ортопедической обуви детям-инвалидам. Если совсем вкратце – конкурс выиграл «неправильный» поставщик, и обувь детям выдавать не стали. А предложили родителям самостоятельно где-нибудь купить ботиночки и после получить компенсацию в ФСС. Проблема была лишь в том, что в розницу эти ботиночки стоили в несколько раз дороже, чем предполагаемая компенсация.

Своего пика скандал достиг в 2012 году, и ФСС даже был вынужден размещать на «Фонтанке» рекламные материалы (впрочем, ссылки на рекламную лицензию нет. Это было сделано сайтом бесплатно? Или это просто джинса, оплаченная налом, заработанным на детских ботиночках?), о том, что у петербуржцев возникло много вопросов к ФСС, но – вжух – и мы на них сейчас ответим. (https://www.fontanka.ru/2012/04/19/120/ ). Спикером в публикации стал именно заместитель управляющего петербургским ФСС Александр Образцов. Что характерно, заинтересованные лица именно его обвиняли в недоступности детской обуви.

С детской обувью вообще была проблема: в конкурсе на обеспечение детей-инвалидов Петербурга бесплатной ортопедической обувью каждый год участвовала лишь одна “Фабрика ортопедической обуви” (из-за чего аукционы признавались несостоявшимися, и с фабрикой заключался контракт как с единственным участником). (http://novayagazeta.spb.ru/articles/7464/ ) Когда же в конкурсе сумела выиграть «неправильная» «Кладовая Здоровья», то и начались все эти приключения (http://riamoda.ru/news/news-6327.html ).

Кстати, чтобы получить компенсацию в ФСС за самостоятельно купленную обувь, она должна соответствовать требованиям, предъявляемым к ортопедической обуви. Тут уже просто догадаться, что в Петербурге лицензирована только обувь ФОО. Родители называют ее ужасно неудобной и пр. и вынуждены покупать ботинки других производителей. Но здесь, как понимаете, компенсация уже не положена. (http://spbforob.ru/content/news/main/?newsID=37 )

Дети есть, а денег нет…

На фоне скандала с ортопедической обувью начались невыплаты детских пособий. В общественную организацию «Петербургская Эгида» ежемесячно приходили десятки женщин, которым было нечем кормить своих детей. Представители движения «Молодые мамы – за справедливый закон» пикетировали здание Фонда социального страхования в Санкт-Петербурге, обвиняя чиновников в бездействии. Мамы считали, что должностные лица регионального отделения ФСС РФ «ведут себя как собственники страховых средств». (https://neva.versia.ru/glava-regionalnogo-otdeleniya-fss-rf-konstantin-ostrovskij-i-ego-soratnik-aleksandr-obrazcov-mogut-schitatsya-professionalnymi )

И снова в центре скандала оказался Александр Образцов. Несмотря на запрет чиновникам заниматься бизнесом, у него нашли несколько ООО. Но те, кто должен был за это отвечать, всех этих нарушений опять не заметили.

Осенью этого же года начался новый скандал: выяснилось, что на выплаты одиннадцати футболистам «Зенита» была потрачена половина всего фонда Социального страхования пятимиллионного Санкт-Петербурга. Каждый день на больничном приносил игрокам по двести с лишним тысяч рублей. (https://yandex.ru/turbo/1tv.ru/s/news/2012-09-26/84509-sovfed_proverit_intsident_s_vyplatoy_igrokam_zenita_162_mln_rubley_iz_fonda_sotsialnogo_strahovaniya )

Но все эти скандалы ничуть не поколебали прочного трона Александра Образцова. И он решил идти ва-банк!

Колеса любви едут прямо по нам

Следующим ходом в дело пошли инвалидные коляски. В 2017 году, по утверждению инвалидов и их близких, были закуплены не слишком качественные китайские коляски, к тому же по цене выше рынка. Так же решили сэкономить и на доставке: «…нужно идти вдоль ангаров, потом на третий этаж и тащить коробку на себе по ступенькам…» (https://www.youtube.com/watch?v=6NIke69fF7I )

Дальше – больше. В 2018 году Петербургский Фонд социального страхования заключил государственный контракт с компанией «Медполимерпром» на закупку калоприемников по цене, в полтора раза превышающей предложения других участников конкурса. (https://www.fontanka.ru/2018/09/11/084/ )

2020 год заявил о себе скандалом с фирмой «Инвамед». Компания выиграла два конкурса на поставку 1,8 млн подгузников для взрослых инвалидов на сумму 50 млн рублей, а также пеленок на 6 млн. Хотя «Инвамед» и доставил необходимый товар на склады, но столкнулся с противодействием Фонда: якобы заказчик не в полной мере выдает инвалидам направления на товар, а компании не предоставил полный реестр клиентов. Горожане массово обращаются в компанию, но представители организации вынуждены отказывать. (https://piter.tv/event/Fond_socstrahovaniya_Peterburga_igraet_na_goszakupkah/ )

После этого скандала было решено сделать ход конем. И условия для следующих аукционов обросли множеством мелких, но крупных подробностей: на каком расстоянии должны быть пункты выдачи от метро, какой должен быть график работы и пр. Одним словом, чужие здесь не ходят, и конкурсы не выигрывают.

Но что-то нам подсказывает, что и в 2021 будет весело!

Из фееричного: по условиям аукциона склад пункта выдачи участника должен находиться не просто рядом с метро, но единовременно быть укомплектованным полностью по списку. А это не много не мало - 66 фур товара, и займут они место ровнехонько размером с площадь стадиона “Зенит-Арена”.

2021

Десять лет идут непрерывной чередой скандалы вокруг петербургского ФСС. Давно забыт президент Медведев. Забыта певица Елка с хитом «Прованс». Где-то скрылись «Доктор Хаус» и фильм «1+1». И лишь Петербургский ФСС и судьба петербургских инвалидов так и не изменились. Все те же аукционы и все тот же Александр Образцов.

Как-то федеральный ФСС выпустил релиз: «в последнее время активизировались случаи, когда мошенники представляются сотрудниками Фонда. Как отличить, кто перед вами…?» Мы прочитали это, но ничего не поняли. Как отличить, реально, кто знает?

Автор: Иван Стогов