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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти 250 семей улучшили жилищные условия в 2020 году

В Ленобласти 250 семей улучшили жилищные условия в 2020 году

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Ленинградская область помогает молодым с жильем

Накануне, 8 января, среди трех погибших людей был сотрудник Агентства внешнего транспорта, 39-летний Николай Иванов. Он и управлял легкомоторным воздушным судном Piper, передает ТАСС. Учреждение, в котором он работал начальником сектора обеспечения функционирования объектов инфраструктуры воздушного транспорта, входит в структуру комтранса. Гибель мужчины подтвердили представители Смольного, подчеркнув, что полет, закончившийся трагедией, имел место в нерабочее время, при этом Иванов был сравнительно опытным пилотом-любителем.

Помимо Иванова, на борту Piper находилось два пассажира, и они тоже погибли при крушении в Ленобласти. Самолет Cessna, с которым произошло столкновение, удалось посадить, а его пилота - госпитализировать. По факту происшествия Северо-Западное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело. 

Источник: Администрация Ленобласти
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