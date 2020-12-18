Петербург превратили в село

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы выражают недовольство по поводу работы коммунальных служб. Коммунальщики явно перестарались с обработкой тротуаров песком. Некоторые участки оказались довольно густо посыпаны этим материалом.

Причем песком покрывали даже нескользкий асфальт без снега и льда. В соцсетях появилось множество подобных фотографий. Люди возмущены действия коммунальщиков. Петербуржцы отмечают, что идешь как в песочнице. Депутат Александр Изотов тоже возмутился происходящим. Он разметил фото происходящего и добавил свой комментарий. По словам парламентария, культурную столицу России превратили в какое-то село.

Наминаем, что обработка улиц реагентами часто становилась поводом для критики граждан. Это одна из злободневных тем для Петербурга.