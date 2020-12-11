Дома в ущерб дорогам

«Питерец.ру» сообщает, что жители Красносельского района Северной столицы обеспокоены ситуацией с дорожной инфраструктурой. Этому вопросу не уделяется должного внимания. Зато происходит возведение новых ЖК.

Ежегодно ситуация усугубляется. Например, в районе «Балтийской жемчужины» за 5 лет не было построено ни одной дороги. Из-за этого жителям приходится тратить 2-2,5 часа, чтобы добраться до работы. Причем это только в один конец.

Строительство домов происходит без какого-либо учета инфраструктуры. Жители района просят городские власти вмешаться и решить данную проблему. Люди заявляют, что их жизнь становится невыносимой. В связи с этим была создана специальная петиция, авторы которой требуют остановить бездумную застройку.