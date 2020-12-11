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Питерец.ру » Общество » Дома в ущерб дорогам

Дома в ущерб дорогам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Красном Селе возмутились бездумным строительством

«Питерец.ру» сообщает, что жители Красносельского района Северной столицы обеспокоены ситуацией с дорожной инфраструктурой. Этому вопросу не уделяется должного внимания. Зато происходит возведение новых ЖК.

Ежегодно ситуация усугубляется. Например, в районе «Балтийской жемчужины» за 5 лет не было построено ни одной дороги. Из-за этого жителям приходится тратить 2-2,5 часа, чтобы добраться до работы. Причем это только в один конец.

Строительство домов происходит без какого-либо учета инфраструктуры. Жители района просят городские власти вмешаться и решить данную проблему. Люди заявляют, что их жизнь становится невыносимой. В связи с этим была создана специальная петиция, авторы которой требуют остановить бездумную застройку.

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