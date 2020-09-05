Женщины продуктивнее утром

Ученые установили, что женщины оказываются продуктивнее мужчин в утренние часы и лучше себя чувствуют. Это объясняется биологическими часами и устойчивостью представительниц слабого пола к изменению ритма.

Такая устойчивость помогает женщине после родов, когда малыш своими криками вынуждает мать просыпаться по ночам. Именно материнство и становится причиной феномена женской продуктивности по утрам. Помимо наблюдений за людьми ученые провели эксперимент и на самках мышей. В итоге результат оказался точно таким же.

«Питерец.ру» обращает внимание, что современная наука не стоит на месте, а активно развиваются. Ученые проводят множество исследований, позволяющих выявить различные закономерности.