Медицина стала особенно важной

«Питерец.ру» сообщает, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал уделить особое внимание сфере здравоохранения. Речь идет о планировании расходов бюджета на 2021-2023 гг. По словам Макарова, медицина сейчас как национальная безопасность. Необходимо четко понимать, что здоровье человека является важнейшим фактором. Поэтому вопрос защиты здоровья нужно решать с наибольшей эффективностью.

Призыв главы петербургского парламента прозвучал во время нулевых чтений по бюджету города. Слова Вячеслава Серафимовича актуальны, поскольку отражают реалии происходящего. Ситуация с коронавирусом заставила общество переосмыслить многие моменты. В частности, мы иначе стали смотреть на медицину.