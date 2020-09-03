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Питерец.ру » Общество » Медицина стала особенно важной

Медицина стала особенно важной

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Макаров призывает уделить особое внимание здравоохранению

«Питерец.ру» сообщает, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал уделить особое внимание сфере здравоохранения. Речь идет о планировании расходов бюджета на 2021-2023 гг. По словам Макарова, медицина сейчас как национальная безопасность. Необходимо четко понимать, что здоровье человека является важнейшим фактором. Поэтому вопрос защиты здоровья нужно решать с наибольшей эффективностью.

Призыв главы петербургского парламента прозвучал во время нулевых чтений по бюджету города. Слова Вячеслава Серафимовича актуальны, поскольку отражают реалии происходящего. Ситуация с коронавирусом заставила общество переосмыслить многие моменты. В частности, мы иначе стали смотреть на медицину.

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