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Питерец.ру » Общество » Vitaspace обратился в ООН за поддержкой Декларации по проблемам радикального продления жизни

Vitaspace обратился в ООН за поддержкой Декларации по проблемам радикального продления жизни

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Vitaspace обратился в ООН за поддержкой Декларации по проблемам радикального продления жизни

В Организацию Объединенных Наций (ООН) граждане первого в мире децентрализованного экстерриториального государства Vitaspace направили официальное письмо с просьбой рассмотреть и поддержать Декларацию по проблемам радикального продления жизни. Основатель проекта Vitaspace, известный российский предприниматель Андрей Фоменко, пригласил в 2018 году всех неравнодушных людей сплотиться в поиске возможности победить старение, найти технологию или лекарство, способных отодвинуть на максимальный срок период старения, сохранить молодость, вернуть здоровье.

Организаторы проекта также разместили петицию на сайте change.org с призывом к народам и правительствам всего мира принять Декларацию по проблемам радикального продления жизни, начать соблюдать ее устои и содействовать ее инициативам. Радикальное продление жизни и молодости, безусловно, возможно, уверены участники Vitaspace. С поддержкой идеи проекта уже выступили многие российские и иностранные врачи и ученые.

В Декларации по проблемам радикального продления жизни содержатся две части. Первая – Права человека – заявляет о праве на долгую здоровую жизнь как главнейшей ценности. Вторая часть – Инициативы – практическое руководство для решения всех возникших на пути к долгой активной жизни вопросов и проблем.

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