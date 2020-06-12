Петербуржцы присоединились к акции #ялюблюРоссию

В День России в Санкт-Петербурге состоялась акция #ялюблюРоссию, организованная региональным отделением Общероссийского народного фронта. Жители северной столицы ответили на вопрос: за что я люблю Россию?

Так, петербурженка Анна Золотарева отметила, что Россия – удивительная страна, в ней живут добрые, отзывчивые люди. Ольга Мустя сказала:

«Я люблю свою страну. Она как часть нашей души. Это чувство растет вместе с нами. Я люблю наш народ, талантливый, умный, со своей самобытной национальной культурой за щедрость, гостеприимство, открытость».

В свою очередь, Павел Ермилов подчеркнул, что Россия прекрасна.

«Это страна, где я родился и живу. Моя Родина, мои друзья, родственники. Я восхищаюсь ее природой: березовые рощи, реки, озера. Мне кажется, что ни в одной другой стране нет таких многоликих рассветов и закатов. От красоты захватывает дух», – сказал он.

А самый маленький участник акции, шестилетний Виктор Соколов любит Россию за всю красоту, за все цветы, за красивую траву.

«Россия – наш дом. Мы в ней живем, играем, поем. Самая лучшая в мире страна, она наше сердце!» – отметил он.

Чтобы создать праздничное настроение, активисты ОНФ раздали горожанам десятки тысяч ленточек, окрашенных в цвета флага России.

Член штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев поздравил петербуржцев с праздником:

«Сегодня вместе с волонтерами мы проводим акцию и поздравляем наших горожан с Днем России. Это праздник, который объединяет всех патриотов, всех тех, кто неравнодушен к своей родине и своему дому. Пусть и маленькая ленточка, но она напоминает нам о нашей истории и вызывает гордость за нашу страну!».

Петербуржцы, а также организации города присоединились к акции ОНФ и вывесили государственные флаги в заметных местах: на окнах домов, в отделениях Почты России, проходных предприятий, магазинах и других людных локациях.

«Нас как организаторов мероприятий радует, что жители города внесли свой личный вклад в создание всеобщей атмосферы праздника. Тысячи петербуржцев вывесили флаги Российской Федерации, одели ленточки, окрашенные в триколор, выразили свою искреннюю любовь к Родине. Я благодарю всех неравнодушных горожан за активное участие в акциях, посвященных Дню России», - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.