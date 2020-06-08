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Питерец.ру » Общество » Праздник соцработников

Праздник соцработников

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербург отмечает день социального работника

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в нашей стране отмечают День социального работника. История этого праздника уходит корнями в эпоху Петра I. В 1701 году, согласно указу императора, появились люди, в обязанности которых входило ухаживать за нуждающимися.

С тех времен функция социальных работников практически не изменилась. Задачи остались примерно такими же. Изменения претерпела лишь форма, в рамках которой эти задачи решаются. В наши дни профессиональный праздник соцработников был определен президентом Путиным. Ежегодно 8 июня представители социальной защиты отмечают это событие.

По случаю праздника социальных работников в Петербурге сегодня пройдет видеомост в Смольном. В нем примут участие губернатор Беглов, его заместитель Эргашев и представители соцзащиты.

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