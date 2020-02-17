Енот нашелся

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области нашли домашнего енота, который потерялся перед Новым годом. Необычный питомец по кличке Йокки был возвращен владелице благодаря усилиям добровольцев и поисковых животных.

Напоминаем, что енот пропал в пос. Горки Выборгского р-на Ленобласти. Хозяева животного обратились за помощью к поисковикам. Почти два месяца усилий не прошли даром – теперь Йокки вновь оказался дома. О благополучном возвращении «беглеца» хозяйка сообщила в социальных сетях.

По словам этой женщины, за время своего отсутствия енот не успел отвыкнуть от дома и довольно быстро его опознал. Теперь животное нужно будет показать ветеринару, чтобы проверить состояние здоровья.