Бывший баскетболист «Зенита» Янис Тимма совершил самоубийство в Москве вскоре после развода с Анной Седоковой

Шокирующая новость: игравший в 2015–2017 года за баскетбольный «Зенит» латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в Москве сразу после дня рождения бывшей супруги – экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой. Сейчас всплывают всё новые детали чрезвычайного происшествия, в результате которого погиб известный спортсмен.

«Питерец.ру» помнит, что Тимма сделал себе имя в Единой Лиге ВТБ в составе рижского ВЭФа, но в настоящую звезду превратился именно в «Зените», за который форвард выступал с 2015 по 2017 годы. Затем Тимма отправился в испанскую «Басконию», из которой перешёл в греческий «Олимпиакос».

Возвращение в Россию оказалось неудачным: «Химки», с которыми подписал контракт Тимма, оказались в сложной финансовой ситуации. Попытки «перезапустить» карьеру в Пуэрто-Рико и Турции успеха не принесли, а в 2023 году Тимма не попал в состав сборной Латвии на Евробаскет.

В 2020 году Тимма женился на известной представительнице шоу-бизнеса Анне Седоковой (в первом браке у него родился сын Кристиан), но этот союз постоянно сотрясали скандалы. Седокова подала на развод, и в декабре суд удовлетворил её иск. Возможные переживания на фоне развода могли подтолкнуть Тимму к роковому поступку.