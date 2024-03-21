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Питерец.ру » Спорт » Погибший в Майами бывший хоккеист и тренер Константин Кольцов мог совершить самоубийство

Погибший в Майами бывший хоккеист и тренер Константин Кольцов мог совершить самоубийство

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khl.ru
СМИ распространили отчёт полиции, согласно которому Кольцов мог сам спрыгнуть с балкона.

Совсем недавно спортивные СМИ сообщали о грядущей отставке Константина Кольцова из тренерского штаба «Салавата Юлаева», где 42-летний специалист отвечал за работу с форвардами. «Питерец.ру» напоминает, что юлаевцы в вылетели в первом раунде Кубка Гагарина – 2024, проиграв серию челябинскому «Трактору».

Шокирующая новость о смерти Кольцова появилась на лентах информагентств утром 19 марта. Трагическое происшествие произошло в Майами, где в теннисном турнире должна была выступать белорусская теннисистка Арина Соболенко. Со ссылкой на американскую полицию сообщается, что Кольцов мог сам выброситься с балкона, но пока все обстоятельства этого трагического происшествия не известны. Соболенко уже прокомментировала смерть Кольцова, сказав:

«Хотя мы больше не были вместе, моё сердце разбито».

Бывший игрок сборной Белоруссии Кольцов в России обрёл наибольшую известность, выступая за «Салават Юлаев» в период 2006–2012 годов. Поиграл Кольцов и в НХЛ – 144 игры за «Питтсбург Пингвинз». Тренерскую деятельность Кольцов начал в 2017 году в минском

«Динамо», с 2022 года работал в Уфе.

Бывший тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков назвал Кольцова «командным игроком, ставящим интересы команды превыше всего».
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