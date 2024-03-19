Ушёл из жизни Василий Уткин: спортивному журналисту и комментатору было 52 года

Журналист Иван Карпов в своём Тг-канале сообщил о смерти Василия Уткина, эту информацию подтвердили и в клубе «Эгриси». Уткину, ставшему известным в качестве спортивного журналиста и ведущего «НТВ» ещё три десятилетия назад, было 52 года. «Питерец.ру» напоминает основные вехи деятельности Уткина в различных СМИ.

Рано попав на телевидение, Уткин даже не получил формального высшего образования, взяв академический отпуск перед началом пятого курса в МПГУ. В 90-е Уткин вёл программу «Футбольный клуб» на «НТВ», занимался Уткин и комментаторской деятельностью (дважды стал лауреатом премии ТЭФИ).

Уткин был и активным пишущим журналистом (часто не выбиравшим выражений). Так ещё в середине 90-х годов он публиковался в первом российском чисто футбольном журнале «Матч», главным редактором которого был Виктор Гусев. Поработал Уткин и на «МатчТВ», а также комментировал футбол на «Евроспорте». Деятельность Уткина на телевидении, радио и в прессе была многогранной и очень активной, но журналист часто попадал в различные скандальные ситуации. К примеру, закрытие «Футбольного клуба» на «НТВ» в 1999 году Уткин склонен был объяснять интригами одного своего коллеги, который сам метил в «футбольные лица канала».







