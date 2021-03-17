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Питерец.ру » Спорт » Капитан молодёжной команды петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался после игровой травмы

Капитан молодёжной команды петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался после игровой травмы

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
dynamo-spb.com
Трагический эпизод произошёл в Ярославле, где МХК «Динамо» играло матч плей-офф.  

На сайте петербургского хоккейного клуба «Динамо» появилось сообщение о смерти игрока молодёжного состава клуба Тимура Файзутдинова. 12 марта молодёжный состав динамовцев играл в Ярославле, и шайба попала Тимуру в область головы. Усилия медиков по спасению спортсмена не помогли: Файзутдинов скончался в ярославской больнице в возрасте 19 лет.

Игровой момент был таким: «Локо» атаковал, и шайба при вбросе в динамовскую зону попала, как показалось, в голову Файзутдинову, находившемуся в районе синей линии. Сразу появились предположения, что шайба угодила в сонную артерию, и это привело к столь трагическим последствиям. Динамовский клуб выпустил специальное заявление о том, что все возможные меры для спасения Файзутдинова были приняты, поблагодарив ярославского губернатора Миронова за поддержку. Откликнулся и бывший игрок НХЛ Джереми Рёник (известный отечественным любителям хоккея как участник обмена на Алексея Жамнова между «Чикаго» и «Финиксом» в 1996 году).

Несмотря на всю применявшуюся интенсивную терапию спасти Файзутдинова не удалось. Прощание с молодым хоккеистом состоится в Челябинске 18 марта.

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