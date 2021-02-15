Юный спортсмен из Ленобласти стал победителем чемпионата по кикбоксингу

Юный ленинградский спортсмен Яков Самадов стал победителем чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу.

Теперь Яков отправится на чемпионат России по кикбоксингу среди студентов.

Яков Самадов родился в поселке Котельский Кингисеппского района. Там начал заниматься кикбоксингом у тренера Виталия Комарова. Сейчас Яков — студент Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина. Юноша выступает за Ленинградскую область, мечтает получить образование, выиграть чемпионат мира и путешествовать.

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа проходили с 12 по 14 февраля в Санкт-Петербурге в Центре физической культуры, спорта и здоровья Калининского района.