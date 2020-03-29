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Питерец.ру » Спорт » Виллаш-Боаш выдвинул футбольному сообществу актуальные предложения

Виллаш-Боаш выдвинул футбольному сообществу актуальные предложения

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
twitter.com
Главный тренер «Марселя» нашёл выход и предложил его всем заинтересованным сторонам.  

Поклонникам «Зенита» не нужно представлять Андре Виллаша-Боаша: португальский специалист поработал с петербургским клубом. Сейчас Виллаш-Боаш возглавляет «Марсель», и вот что он предложил.

Соавтором португальца стал президент «Ниццы», и главная их идея – завершить нынешний сезон осенью, в ноябре. То есть, европейский футбол перейдёт на систему проведения соревнований, от которой отказался футбол отечественный – «весна-осень».

По мнению Виллаша-Боаша, в этом случае и нынешний сезон можно будет завершить спокойно, затем провести уже отменённый в этом году чемпионат Европы. В итоге главная цель футбольного мира – нормально провести мировое первенство 2022 года в Катаре, чему и посвящены эти идеи.

«Питерец.ру» посмотрел на текущую турнирную таблицу чемпионата Франции: «Марсель» Виллаша-Боаша уверенно обосновался на втором месте (56 очков в 28 матчах). Отрыв от «ПСЖ» огромен – 12 очков, при этом очную встречу парижанам коллектив Виллаша-Боаша разгромно проиграл 0:4. Самыми известными игроками нынешнего состава марсельцев можно назвать Пайета и Стротмана.

 

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