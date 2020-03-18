«Ак Барс» и Зарипов предлагают отменить плей-офф КХЛ

После отказа играть четвертьфинальные серии «Йокерита» и «Барыса» в КХЛ созрела мысль переформатировать турнир. Вместо традиционных серий на выбывание до четырёх побед вплоть до финала Лига предложила альтернативу – «Финал шести», в котором сыграли бы шесть российских клубов – СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Сибирь» и московское «Динамо».

Казанский «Ак Барс» заявил о неучастии в плей-офф и предложил ДОСРОЧНО ЗАКОНЧИТЬ СЕЗОН, а чемпион выявлен не будет. Соответствующее заявление размещено на сайте «Ак Барса». «Питерец.ру» приводит прямую цитату:

«В случае организации усечённого турнира плей-офф без участия в нём «Барыса» и «Йокерита» и проведения данного турнира без болельщиков команд, спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в Чемпионате КХЛ».

Капитан «Барсов» Данис Зарипов выступил с обращением, в котором поддержал позицию клуба. СМИ приводят мнение и других хоккеистов: так ведущий форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк считает, что для КХЛ слишком рискованно продолжать сезон – 2019/2020.