Ленобласть поддержит гастрольную деятельность театра «На Литейном» на подшефных территориях Донбасса

Ленинградская область окажет существенную поддержку гастрольной деятельности Ленинградского областного театра «На Литейном» в рамках программы культурного обмена с подшефными территориями Донбасса. Это сотрудничество выходит далеко за рамки простого обмена выступлениями и включает в себя масштабный проект, направленный на возрождение театральной жизни в пострадавших регионах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на встрече с художественным руководителем-директором театра Сергеем Морозовым, подчеркнул важность не только проведения гастролей в Донецке, но и расширения географического охвата, включив в маршрут Енакиево и другие населенные пункты.

Проект предполагает создание совместных творческих программ с участием артистов как Ленинградского областного театра «На Литейном», так и Донецкого музыкально-драматического театра, с которым заключено соглашение о всестороннем сотрудничестве. Это соглашение, подписанное в начале года, предусматривает активное участие донецких артистов во всех проектах Ленинградского областного театра.

Губернатор особо отметил готовность Ленинградской области оказать всестороннюю помощь в организации гастролей, включая логистику, техническое обеспечение и рекламную поддержку. В качестве примера успешной реконструкции была упомянута реконструкция Дома культуры в Енакиево, где была полностью обновлена сцена и установлено современное звуковое и световое оборудование при поддержке Ленинградской области.

Планируемые гастроли не ограничиваются лишь показами готовых спектаклей. В рамках проекта предполагается создание новых совместных постановок, адаптированных к специфике региона и учитывающих интересы местной аудитории. Это позволит создать не просто разовые выступления, а долгосрочную программу культурного обмена, способствующую укреплению дружеских связей между регионами и взаимному обогащению культур.