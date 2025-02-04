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Ленобласть поддержит гастрольную деятельность театра «На Литейном» на подшефных территориях Донбасса

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть окажет существенную поддержку гастрольной деятельности Ленинградского областного театра «На Литейном»

Ленинградская область окажет существенную поддержку гастрольной деятельности Ленинградского областного театра «На Литейном» в рамках программы культурного обмена с подшефными территориями Донбасса.  Это сотрудничество выходит далеко за рамки простого обмена выступлениями и включает в себя масштабный проект, направленный на возрождение театральной жизни в пострадавших регионах.  Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на встрече с художественным руководителем-директором театра Сергеем Морозовым, подчеркнул важность не только проведения гастролей в Донецке, но и расширения географического охвата, включив в маршрут Енакиево и другие населенные пункты.

Проект предполагает создание совместных творческих программ с участием артистов как Ленинградского областного театра «На Литейном», так и Донецкого музыкально-драматического театра, с которым заключено соглашение о всестороннем сотрудничестве.  Это соглашение, подписанное в начале года, предусматривает активное участие донецких артистов во всех проектах Ленинградского областного театра. 

Губернатор особо отметил готовность Ленинградской области оказать всестороннюю помощь в организации гастролей, включая логистику, техническое обеспечение и рекламную поддержку.  В качестве примера успешной реконструкции  была упомянута реконструкция Дома культуры в Енакиево, где была полностью обновлена сцена и установлено современное звуковое и световое оборудование при поддержке Ленинградской области. 

Планируемые гастроли не ограничиваются лишь показами готовых спектаклей.  В рамках проекта предполагается создание новых совместных постановок, адаптированных к специфике региона и учитывающих интересы местной аудитории.  Это позволит создать не просто разовые выступления, а  долгосрочную программу культурного обмена, способствующую  укреплению дружеских связей между регионами и  взаимному обогащению культур.

Источник: Администрация Ленобласти
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