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Питерец.ру » Культура » Выставка «Бегущие по проводам»

Выставка «Бегущие по проводам»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса проходит художественная выставка «Бегущие по проводам»

В Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса на данный момент проходит уникальная художественная выставка под названием «Бегущие по проводам». Это мероприятие посвящено городской электротранспорту, в частности трамваям и троллейбусам, которые являются неотъемлемой частью городской инфраструктуры. Организатором выставки выступает арт-клуб «Алая роза», расположенный в Купчино, и она будет открыта для посещения до 30 декабря текущего года.

На выставке зрители смогут увидеть, как художники интерпретируют повседневную жизнь городского транспорта. Работы, представленные на выставке, позволяют взглянуть на привычные маршруты трамваев и троллейбусов с новой, более творческой стороны. Каждый из двадцати участвующих художников по-своему передает атмосферу динамичного движения, запечатлевая на холсте не только сами транспортные средства, но и те эмоции и впечатления, которые они вызывают у горожан. Это создает уникальную возможность для зрителей увидеть привычные сцены из жизни города в совершенно новом свете.

Посетить выставку «Бегущие по проводам» можно только по предварительной записи, что позволяет организаторам контролировать количество посетителей и обеспечивать комфортные условия для всех желающих. Время работы ЭВК ГЭТ — с среды по воскресенье, с 10:00 до 17:00. Это делает выставку доступной для широкой аудитории, включая как местных жителей, так и туристов, интересующихся культурной жизнью города.

Выставка не только подчеркивает важность общественного транспорта в жизни города, но и служит платформой для творческого самовыражения художников, которые могут делиться своими взглядами и чувствами. Каждый посетитель сможет найти что-то близкое и знакомое в работах, которые, возможно, заставят их остановиться и задуматься о том, как многообразна и интересна жизнь в мегаполисе. Выставка «Бегущие по проводам» — это не просто собрание картин, а целая история, рассказанная через призму электротранспорта, которая ждет своего зрителя.

Источник: Горэлектротранс
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