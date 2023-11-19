Сегодня Театру имени Ленсовета исполняется 90 лет!

За все эти годы Театр имени Ленсовета прошел невероятно интересный и значимый путь. В его стенах собирались десятки талантливых мастеров, чтобы подарить зрителю незабываемые представления. Борис Сушкевич, Николай Акимов, Владислав Пази и Игорь Владимиров - эти постановщики внесли огромный вклад в развитие театра и создали неповторимые спектакли. Артисты, такие как Алиса Фрейндлих, Алексей Петренко, Елена Соловей и Михаил Боярский, своими выдающимися талантами завоевали сердца зрителей.

Несмотря на то, что времена меняются, и лица на сцене сменяются, одно остается неизменным - это мощный и вдохновленный коллектив, который с гордостью продолжает хранить лучшие театральные традиции и завоевывать сердца зрителей. Этому коллективу я хотел бы выразить свою благодарность, а также особо отметить великолепную работу художественного руководителя Ларисы Луппиан. Ее талант и преданность искусству сделали театр еще более великим и успешным. Желаю театру дальнейшего процветания, творческих успехов и новых захватывающих проектов!

С уверенностью можем сказать, что он будет продолжать радовать нас своими высококачественными спектаклями и вдохновлять новое поколение артистов и зрителей.