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Питерец.ру » Культура » Сегодня Театру имени Ленсовета исполняется 90 лет!

Сегодня Театру имени Ленсовета исполняется 90 лет!

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Один из культурных символов Петербурга. Сегодня Театру имени Ленсовета исполняется 90 лет!

За все эти годы Театр имени Ленсовета прошел невероятно интересный и значимый путь. В его стенах собирались десятки талантливых мастеров, чтобы подарить зрителю незабываемые представления. Борис Сушкевич, Николай Акимов, Владислав Пази и Игорь Владимиров - эти постановщики внесли огромный вклад в развитие театра и создали неповторимые спектакли. Артисты, такие как Алиса Фрейндлих, Алексей Петренко, Елена Соловей и Михаил Боярский, своими выдающимися талантами завоевали сердца зрителей.

Несмотря на то, что времена меняются, и лица на сцене сменяются, одно остается неизменным - это мощный и вдохновленный коллектив, который с гордостью продолжает хранить лучшие театральные традиции и завоевывать сердца зрителей. Этому коллективу я хотел бы выразить свою благодарность, а также особо отметить великолепную работу художественного руководителя Ларисы Луппиан. Ее талант и преданность искусству сделали театр еще более великим и успешным. Желаю театру дальнейшего процветания, творческих успехов и новых захватывающих проектов!

С уверенностью можем сказать, что он будет продолжать радовать нас своими высококачественными спектаклями и вдохновлять новое поколение артистов и зрителей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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