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Питерец.ру » Культура » Джазовый концерт «Italy Jazz»

Джазовый концерт «Italy Jazz»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Севкабель Порт
9 июня на набережной Севкабель Порта пройдет романтический концерт у моря «Italy Jazz»

9 июня на набережной Севкабель Порта пройдет романтический концерт у моря «Italy Jazz». В этот летний вечер мы с вами отправимся в джазовое путешествие по Италии. А фоном к этому приключению станут невероятный закат, вид на сверкающий мост и шелест волн одной из самых популярных набережных города.

Известные и всеми любимые хиты из репертуара Адриано Челентано, Эроса Рамазотти, Паоло Контэ  и других знаменитых  представителей итальянской музыки вы услышите в исполнении талантливого квартета Константина Хазановича и очаровательной певицы Насти Мартыновой.
В этот вечер солнечный Петербург превратиться в Венецию, а бокал игристого, волшебство итальянской музыки и морской аромат украсит путешествие. Ведь это не просто концерт – это концерт у моря.

Лучшие итальянские хиты будут исполнены под аккомпанемент виртуозных музыкантов из квартета Константина Хазановича в стилях  джаз, итальянский поп, босса нова, Rhythm & Blues. Также в  программе прозвучат хиты джазовой классики и  авторские композиции. 

Концерт у моря «Italy Jazz» – это прекрасный подарок своей половинке, возможность найти близкого по духу человека и просто повод по-настоящему необычно провести вечер.

Об артистах:

Анастасия Мартынова – талантливая Петербургская певица и автор песен, покорившая уже многие сцены и сердца. Участница телешоу «Голос-7» и «Песни ТНТ», голос Зимних Олимпийских игр в Корее 2018 и обладательница Золотого граммофона 2020!

Константин Хазанович – пианист, мульти-инструменталист, композитор и музыкальный продюсер. Закончил консерваторию в Германии. Лауреат международных джазовых конкурсов, активно выступает с концертами в России и за ее пределами, а также сотрудничает с артистами со всего мира. Является автором и соавтором многих музыкальных проектов: концертное шоу «Звезды Петербургского джаза», квартет Константина Хазановича, Фестиваль «Джаз в большом городе», фестиваль «Кофе и джаз», фестиваль Синтез Del Arte и др.

Во время концерта будет работать бар, а в случае дождя мы переместимся в помещение, но свободный выход на набережную будет работать.

Билеты: https://fromheartevent.com/events/konczert-u-morya-italy-jazz/

Источник: Севкабель Порт
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