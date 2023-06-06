Джазовый концерт «Italy Jazz»

9 июня на набережной Севкабель Порта пройдет романтический концерт у моря «Italy Jazz». В этот летний вечер мы с вами отправимся в джазовое путешествие по Италии. А фоном к этому приключению станут невероятный закат, вид на сверкающий мост и шелест волн одной из самых популярных набережных города.

Известные и всеми любимые хиты из репертуара Адриано Челентано, Эроса Рамазотти, Паоло Контэ и других знаменитых представителей итальянской музыки вы услышите в исполнении талантливого квартета Константина Хазановича и очаровательной певицы Насти Мартыновой.

В этот вечер солнечный Петербург превратиться в Венецию, а бокал игристого, волшебство итальянской музыки и морской аромат украсит путешествие. Ведь это не просто концерт – это концерт у моря.

Лучшие итальянские хиты будут исполнены под аккомпанемент виртуозных музыкантов из квартета Константина Хазановича в стилях джаз, итальянский поп, босса нова, Rhythm & Blues. Также в программе прозвучат хиты джазовой классики и авторские композиции.

Концерт у моря «Italy Jazz» – это прекрасный подарок своей половинке, возможность найти близкого по духу человека и просто повод по-настоящему необычно провести вечер.

Об артистах:

Анастасия Мартынова – талантливая Петербургская певица и автор песен, покорившая уже многие сцены и сердца. Участница телешоу «Голос-7» и «Песни ТНТ», голос Зимних Олимпийских игр в Корее 2018 и обладательница Золотого граммофона 2020!

Константин Хазанович – пианист, мульти-инструменталист, композитор и музыкальный продюсер. Закончил консерваторию в Германии. Лауреат международных джазовых конкурсов, активно выступает с концертами в России и за ее пределами, а также сотрудничает с артистами со всего мира. Является автором и соавтором многих музыкальных проектов: концертное шоу «Звезды Петербургского джаза», квартет Константина Хазановича, Фестиваль «Джаз в большом городе», фестиваль «Кофе и джаз», фестиваль Синтез Del Arte и др.

Во время концерта будет работать бар, а в случае дождя мы переместимся в помещение, но свободный выход на набережную будет работать.

Билеты: https://fromheartevent.com/events/konczert-u-morya-italy-jazz/