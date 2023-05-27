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Питерец.ру » Культура » Не поддержавший СВО рэпер Pharaon выступит на фестивале «Петровские ассамблеи» в честь 320-летия Петербурга

Не поддержавший СВО рэпер Pharaon выступит на фестивале «Петровские ассамблеи» в честь 320-летия Петербурга

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Рэпер Pharaon (Глеб Голубин) все-таки поучаствует в фестивале «Петровские ассамблеи» в честь празднования 320-летия Петербурга

Рэпер Pharaon (Глеб Голубин) все-таки поучаствует в фестивале «Петровские ассамблеи» в честь празднования 320-летия Петербурга, который будет принимать «Газпром-арена». На сайте ФК «Зенит» в пресс-релизе от 17 мая опубликована афиша концерта 28 мая, на которой рэпер указан одним из хэдлайнеров, рекламу мероприятия с упоминанием Pharaon транслирует и радиостанция «Европа+».

Рэпер высказал неодобрение начавшейся спецоперации 24 февраля 2022 года, написав в Twitter мрачный пост о «тьме, что сгущается над миром». Поклонники и подписчики музыканта вспомнили, что тот позировал в толстовке с логотипом украинской неонацистской металл-группы Nokturnal Mortum. Кроме того, в интервью иноагенту Юрию Дудю* от 2018 года Pharaon хвастался дружескими отношениями признанным иноагентом публицистом Александром Невзоровым*, чья агрессивная русофобская позиция была известна и до начала СВО. Сам публицист также показывал подаренный рэпером миниатюрный черный гроб в соцсетях.

В апреле петербуржцы призывали закрыть для Голубина и других артистов, не поддержавших публично СВО, возможность выступать на концертных площадках города. Горожане обвиняли губернатора Александра Беглова в отсутствии политической воли, припоминая скандал с выходом группы «Би-2», также выступившей против спецоперации, на арену в день финала Суперкубка в 2022 году.

* — признан иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента в РФ

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