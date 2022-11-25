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Питерец.ру » Культура » Виктор Цой и Юрий Каспарян в ДК Связи, 1986 год. Показ видеозаписи концерта

Виктор Цой и Юрий Каспарян в ДК Связи, 1986 год. Показ видеозаписи концерта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Виктор Цой и Юрий Каспарян в ДК Связи, 1986 год. Показ видеозаписи концерта

1 декабря в 20:00 на площадке Невский ART ЦГПБ им. В.В. Маяковского состоится презентация редкой видеозаписи концерта Виктора Цоя и Юрия Каспаряна в ДК Связи 1986 году. Долгие годы поклонники группы «Кино» ждали этого дня. Выступление проходило на стыке двух периодов коллектива и содержит большую часть песен раннего периода, что добавляет ценности этой записи. Также на видео присутствуют уникальные кадры, где Виктор Цой читает записки с вопросами от поклонников. Показ приурочен к 60-летию Виктора Цоя.

После окончания презентации вы сможете задать вопросы организатору выступления Александру Ходорковскому, бывшему директору дискотеки в ДК Cвязи.

Именно он записал и сохранил для нас этот концерт. На данный момент в сети существует несколько песен в цветном варианте, которые были показаны в 1995 году на Ленинградском телевидении, а теперь мы увидим полный концерт в хорошем качестве. Модератор встречи Александр Горностаев, исследователь группы «Кино», гид по Санкт-Петербургу.

Невский, 20, Ротонда

Вход по регистрации, количество мест ограницено: https://tsentr-iskusstva-i-events.timepad.ru/event/2233535/

Источник: Библиотека им. В. В. Маяковского
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