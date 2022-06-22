21 июня – юбилей Виктора Цоя

Виктор Цой (1962–1990) по праву является одним из главных лиц «русского рока». А группа «Кино» во второй половине 80-х совершила настоящий прорыв, собирая стадионы на свои концерты. «Питерец.ру» рекомендует всем, кто не видел концерта «Кино» в «Олимпийском», где Цой пел со своей знаменитой белой гитарой, посмотреть это запоминающееся рок-действо.

Цой менялся вместе со своей аудиторией: раннее «Кино» по текстам и звучанию серьёзно отличается от звучания альбома «Группа крови» и последующих. Не нужно сомневаться в том, что «Кино» - это ярчайший феномен позднесоветской музыки, а творческая натура Цоя проявилась не только в рок-музыке, но и в кино. Цой снимался в фильмах «Асса» и «Игла» (за роль в «Игле» Цоя даже признали актёром года в СССР).

А вот художественные фильмы о Цое вряд ли можно считать однозначными творческими удачами режиссёров. Оригинальность фронтмена группы «Кино» пока не удалось отразить актёрам, а для понимания того, что хотел сказать своим слушателям Цой, лучше просто снова и снова слушать его песни.