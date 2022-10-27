Супердискотека 90-х возвращается в Санкт-Петербург

4 часа отрыва для выживших в 90-е: главный ретромегадэнс страны от Радио Record возвращается в Санкт-Петербург после трехлетнего перерыва!
Не только самая ожидаемая, но и рекордная по количеству участников Супердискотека 90-х соберет в Ледовом Дворце минимум 20 артистов, среди которых: КАР-МЭН, группа «Мальчишник», Ирина Салтыкова, группа «На-На», певица Света, группа «Вирус», золотой состав группы «Стрелки», Оксана Почепа Акула, REFLEX, Total / Cherkunova, Карина Кокс ex. Сливки, Отпетые Мошенники, группа «Русский Размер», DANKO, Игорёк, Revoльvers, Пропаганда и другие. И это только начало!
Трепещите, рэйверы! Впервые в Ледовом: танцпол «КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ» с электроникой нулевых — от Klubbheads и Scooter до Marusha и DJ Alligator. За вертушками будут стоять легенды — их имена вы узнаете совсем скоро.
Культовой частью Супердискотеки станет СУПЕРМИКС с главными клипами и треками 90-х. А еще интерактивные площадки прямиком из детства, ностальгические видеоролики, невероятная постановка, спецэффекты и сумасшедшая атмосфера.
Готовьте лосины и варенки, ставьте чёлки и ищите старые барсетки — будем уходить в отрыв конкретно!
Хорошая новость: купленные ранее билеты действительны и не требуют обмена.Категории билетов:
• ОКТЯБРЯТСКИЙ ТАНЦПОЛ – доступ на танцпол, а если Вы придете раньше, то сможете окунуться в атмосферу 90-х, затариться ништячками в местечковом кооперативе и занять место перед сценой ближе всех к клевым артистам и супершоу.
• ТРИБУНА ПИОНЕРОВ – доступ на трибуны первого или второго яруса балкона Ледового Дворца (в зависимости от приобретаемого места), отдельный вход и свободный доступ к ништякам из 90- х.
• КОМСОМОЛЬСКИЙ – доступ на ближайшие к сцене VIP трибуны первого яруса дворца. Вас ждут ништяки из 90-х, посвящение в комсомольцы с торжественным вручением наград, а на Ваших Комсомольских местах Вы сможете не только посидеть, но и потанцевать (если не будете мешать остальным отдыхающим позади Вас).
• ЛОЖА ПОЛИТБЮРО – доступ для компаний из 8-10 человек в персональные комфортабельные номера с наилучшим видом на сцену и отдельной комнатой для отдыха или деловых переговоров, премиальное обслуживание как в лучших столовых ЦК, спецпаек, отдельный вход, действующий исключительно для членов Политбюро.
*Состав артистов может меняться.
Супердискотека 90-х
10 декабря 2022
Санкт-Петербург, Ледовый Дворец, пр. Пятилеток, д.1
19:00
12+