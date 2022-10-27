Супердискотека 90-х возвращается в Санкт-Петербург

4 часа отрыва для выживших в 90-е: главный ретромегадэнс страны от Радио Record возвращается в Санкт-Петербург после трехлетнего перерыва!

Не только самая ожидаемая, но и рекордная по количеству участников Супердискотека 90-х соберет в Ледовом Дворце минимум 20 артистов, среди которых: КАР-МЭН, группа «Мальчишник», Ирина Салтыкова, группа «На-На», певица Света, группа «Вирус», золотой состав группы «Стрелки», Оксана Почепа Акула, REFLEX, Total / Cherkunova, Карина Кокс ex. Сливки, Отпетые Мошенники, группа «Русский Размер», DANKO, Игорёк, Revoльvers, Пропаганда и другие. И это только начало!

Трепещите, рэйверы! Впервые в Ледовом: танцпол «КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ» с электроникой нулевых — от Klubbheads и Scooter до Marusha и DJ Alligator. За вертушками будут стоять легенды — их имена вы узнаете совсем скоро.

Культовой частью Супердискотеки станет СУПЕРМИКС с главными клипами и треками 90-х. А еще интерактивные площадки прямиком из детства, ностальгические видеоролики, невероятная постановка, спецэффекты и сумасшедшая атмосфера.

Готовьте лосины и варенки, ставьте чёлки и ищите старые барсетки — будем уходить в отрыв конкретно!

Хорошая новость: купленные ранее билеты действительны и не требуют обмена.Категории билетов:

• ОКТЯБРЯТСКИЙ ТАНЦПОЛ – доступ на танцпол, а если Вы придете раньше, то сможете окунуться в атмосферу 90-х, затариться ништячками в местечковом кооперативе и занять место перед сценой ближе всех к клевым артистам и супершоу.

• ТРИБУНА ПИОНЕРОВ – доступ на трибуны первого или второго яруса балкона Ледового Дворца (в зависимости от приобретаемого места), отдельный вход и свободный доступ к ништякам из 90- х.

• КОМСОМОЛЬСКИЙ – доступ на ближайшие к сцене VIP трибуны первого яруса дворца. Вас ждут ништяки из 90-х, посвящение в комсомольцы с торжественным вручением наград, а на Ваших Комсомольских местах Вы сможете не только посидеть, но и потанцевать (если не будете мешать остальным отдыхающим позади Вас).

• ЛОЖА ПОЛИТБЮРО – доступ для компаний из 8-10 человек в персональные комфортабельные номера с наилучшим видом на сцену и отдельной комнатой для отдыха или деловых переговоров, премиальное обслуживание как в лучших столовых ЦК, спецпаек, отдельный вход, действующий исключительно для членов Политбюро.

*Состав артистов может меняться.

Супердискотека 90-х

10 декабря 2022

Санкт-Петербург, Ледовый Дворец, пр. Пятилеток, д.1

19:00

12+