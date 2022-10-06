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Питерец.ру » Культура » Ответственность за срыв показа «Лучшие в аду» Пиотровский возложил на администрацию кинотеатра

Ответственность за срыв показа «Лучшие в аду» Пиотровский возложил на администрацию кинотеатра

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Опубликовал: Anton78
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Ответственность за срыв показа «Лучшие в аду» Пиотровский возложил на администрацию кинотеатра

Вице-губернатор Борис Пиотровский прокомментировал отмену показа фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду». Чиновник фактически переложил ответственность за срыв патриотической ленты о событиях на Украине на руководство кинотеатра «Родина», где не состоялась премьера.

«Государственные учреждения не могут нести ответственность за инициативы отдельных физических или юридических лиц, которые не имеют к ним отношения, не являются участниками, партнёрами или организаторами события», – сообщил Пиотровский в своем Telegram-канале.

Эти слова не соответствуют действительности, так как кинотеатр относится к госучреждению «Петербург-кино». Оно, в свою очередь, управляется подконтрольным Пиотровскому комитетом культуры.

Лента «Лучшие в аду» повествует о миссии «ЧВК Вагнера» на Донбассе по защите мирного населения Донбасса. Сообщается, что показ запретил губернатор Александр Беглов. Теперь в Смольном переложили ответственность за отмену мероприятия на администрацию кинотеатра.

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