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Питерец.ру » Культура » В Ленобласти гуляли на Сабантуе

В Ленобласти гуляли на Сабантуе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Админка Ленобласти
В деревне Энколово во Всеволожском районе области вчера праздновали татарский и башкирский «праздник плуга».

В деревне Энколово во Всеволожском районе Ленинградской области вчера праздновали татарский и башкирский «праздник плуга».

«Праздник объединяет не только башкир и татар, он объединяет всех русских и тех, кто сопричастен к нашим традициям, к нашим ценностям, к нашим корням. Единство – это самое главное, что сейчас должно быть в России. Наша ментальность русская – она никуда не уходит. Есть разные традиции – есть Сабантуй, есть Масленица. Мы все разные, но мы вместе и в этом наше единство!», - отметила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.
Сабантуй традиционно собрал десятки тысяч поклонников из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. К гостям также присоединились гости из Татарстана и Башкортостана.
На главной площадке праздника сегодня — выступления национальных коллективов, песни и танцы. Рядом со сценой раскинулись татарские и башкирские деревни, где гости  могут познакомиться с убранством традиционных жилищ и бытом.
Излюбленной частью праздника стали веселые конкурсы и состязания —борьба на поясах и на подушках, битье горшков, перетягивание каната, состязание на бревне с мешками и многие другие. А столы на ярмарке полны национальных угощений — чак-чаком, пловом и другим.

Источник: Админка Ленобласти
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