В Ленобласти гуляли на Сабантуе

В деревне Энколово во Всеволожском районе Ленинградской области вчера праздновали татарский и башкирский «праздник плуга».

«Праздник объединяет не только башкир и татар, он объединяет всех русских и тех, кто сопричастен к нашим традициям, к нашим ценностям, к нашим корням. Единство – это самое главное, что сейчас должно быть в России. Наша ментальность русская – она никуда не уходит. Есть разные традиции – есть Сабантуй, есть Масленица. Мы все разные, но мы вместе и в этом наше единство!», - отметила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Сабантуй традиционно собрал десятки тысяч поклонников из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. К гостям также присоединились гости из Татарстана и Башкортостана.

На главной площадке праздника сегодня — выступления национальных коллективов, песни и танцы. Рядом со сценой раскинулись татарские и башкирские деревни, где гости могут познакомиться с убранством традиционных жилищ и бытом.

Излюбленной частью праздника стали веселые конкурсы и состязания —борьба на поясах и на подушках, битье горшков, перетягивание каната, состязание на бревне с мешками и многие другие. А столы на ярмарке полны национальных угощений — чак-чаком, пловом и другим.