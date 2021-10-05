ента новостей

16:22
На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд
16:16
Концерт Джойс Дидонато
16:11
Педагогический диктант 2021. Дан старт регистрации
13:47
Более 200000 детей подверглись сексуальному насилию со стороны французского католического духовенства
13:39
Парламент Эфиопии утвердил Абия Ахмеда на посту премьер-министра
12:34
В Ленобласти в ДТП пострадали дети
10:41
В Ленобласти сотрудники ДПС провели профилактические рейды
10:28
В Петербурге полиция проверила ночные клубы и бары
09:46
Сколько тратят на животных?
07:27
Что с бессимптомным ковидом?
07:23
Может ли кредит повлиять на карьеру?
15:38
«День Первокурсника» состоялся!
15:10
Школьница из Аннино Ленинградской области читает прозу лучше всех в мире
15:03
На трассе А-215 введут реверсивное движение
12:28
На КАД иномарка влетела в "Газель"
12:21
В Петербурге мужчина зарезал свою сестру
12:02
Вулкан на Канарских островов становится все более агрессивным
11:13
Северная Корея возобновляет связь с Югом
11:03
В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода
10:57
В Петербурге задержали мигранта по подозрению в изнасиловании
10:19
Что с потерей обоняния?
08:59
Нужно ли запрещать телефоны в школе?
08:19
Кредиты ограничат
01:00
Баскетбольный «Зенит» стартовал в Евролиге с гостевой победы над другим российским клубом
15:34
В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя
11:27
Правление Бориса Джонсона превращается в один длительный кризис
11:19
В Петербурге мигрант изнасиловал пенсионерку
11:15
На севере Петербурга 15-летняя девушка выпала с третьего этажа
11:11
В Ленобласти полиция обнаружила плантацию конопли и арсенал оружия
10:44
Как соблюдать безопасность в лесу?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт Джойс Дидонато

Концерт Джойс Дидонато

0
28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Филармония
Многократная обладательница Grammy, мировая звезда, меццо-сопрано Джойс ДиДонато возвращается в Петербург

Многократная обладательница Grammy, мировая звезда, меццо-сопрано Джойс ДиДонато возвращается в Петербург: вместе с пианистом Крейгом Терри она исполнит на сцене Большого зала филармонии вокальный цикл «Зимний путь» – одно из последних сочинений рано покинувшего мир романтика Франца Шуберта.

«Нью-Йоркер» пишет о ДиДонато как о «возможно лучшей певице своего поколения», «Таймс» сравнивает ее голос с золотом высшей пробы. Певица известна не только как исполнитель, но и как пламенный пропагандист искусства. Международную известность ей принесли партии в операх Генделя и Моцарта, а также ее обширная дискография, отмеченная многочисленными наградами.

В числе последних оперных работ ДиДонато – Агриппина в одноименной опере Генделя (Метрополитен-опера и Ковент-Гарден), Дидона («Троянцы», Венская государственная опера), Золушка в одноименной опере Массне и Адальджиза («Норма», Метрополитен-опера), сестра Элен («Мертвец идет», Королевский театр Мадрида и лондонский Барбикан-центр), Семирамида в одноименной опере Россини (Баварская государственная опера и Ковент-Гарден), Шарлотта («Вертер», Ковент-Гарден).

Востребованная также и на концертной сцене, Джойс ДиДонато выступает в статусе «артиста-резидента» в сезонах Карнеги-холла и лондонского Барбикан-центра, много гастролирует, сотрудничает с такими коллективами и дирижерами, как Берлинский филармонический оркестр и сэр Саймон Рэттл, Революционно-романтический оркестр и сэр Джон Элиот Гардинер, Филадельфийский оркестр и Янник Незе-Сеген, Оркестр Национальной академии Санта-Чечилия и сэр Антонио Паппано.

Свой последний вокальный цикл Франц Шуберт называл «венком жутких песен»: в каждой из них – и новая грань любовной драмы героя, и новый сюжетный поворот в одиноком, отчасти мистическом путешествии без начала и конца. Странника в нем сопровождают образы, пронизанные предчувствием смерти: покрывающий землю снег, замерзший ручей, блуждающий огонек, заманивающий в глухие скалы, путевой столб, указывающий путь туда, откуда нет возврата.

В апреле 2021 года вышел компакт-диск с записью цикла «Зимний путь», осуществленной Джойс ДиДонато и Янником Незе-Сегеном, альбом собрал восторженные оценки мировой прессы.

«Немногие женщины исполняют шубертовскую отчаянно-страстную анти-одиссею, повествование которой ведется от лица отверженного возлюбленного, но когда это происходит, это может быть незабываемо. <...> ДиДонато обладает голосом редкой красоты, но даже более пронзительна, чем очарование ее пения, ее бесконечно разнообразная драматическая работа с текстом. Несравненно»

The Sunday Times

«Стихи Вильгельма Мюллера не дают ответа на вопрос о том, что же стало с женщиной, из-за которой рассказчик отправился в свой извилистый путь. ДиДонато создает образ этой женщины и показывает, каково быть ей, читать дневник бывшего возлюбленного и проживать его отчаяние»

Нэнси Плам, Town Topics

Билеты на официальном сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

15 октября, пятница 20:00. Большой зал филармонии

Цикл «Лучшие музыканты мира»

К 100-летию Филармонии

ВОКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Лауреат Grammy (2011, 2015, 2019)

Джойс ДИДОНАТО меццо-сопрано (США)

Крейг ТЕРРИ фортепиано (США)

ШУБЕРТ. «Зимний путь», вокальный цикл на стихи В. Мюллера

Источник: Филармония
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-04-2021, 16:01
Концерт 4 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии
12-01-2015, 15:27
В Германии скончалась Елена Образцова
31-05-2017, 08:28
День рождения Петербурга завершился грандиозным концертом
4-06-2015, 08:34
Открытие XXIII Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»
8-04-2017, 20:26
Накануне открылся Международный фестиваль камерной оперы
3-10-2012, 16:42
Откроет новый музыкальный сезон в Пушкине «Маленькая ночная серенада» Моцарта

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 12:34
В Ленобласти в ДТП пострадали дети
0
122
Вчера, 12:28
На КАД иномарка влетела в "Газель"
0
122
Вчера, 11:03
В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода
0
177
1-10-2021, 11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
Наверх