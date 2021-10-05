Концерт Джойс Дидонато

Многократная обладательница Grammy, мировая звезда, меццо-сопрано Джойс ДиДонато возвращается в Петербург: вместе с пианистом Крейгом Терри она исполнит на сцене Большого зала филармонии вокальный цикл «Зимний путь» – одно из последних сочинений рано покинувшего мир романтика Франца Шуберта.

«Нью-Йоркер» пишет о ДиДонато как о «возможно лучшей певице своего поколения», «Таймс» сравнивает ее голос с золотом высшей пробы. Певица известна не только как исполнитель, но и как пламенный пропагандист искусства. Международную известность ей принесли партии в операх Генделя и Моцарта, а также ее обширная дискография, отмеченная многочисленными наградами.

В числе последних оперных работ ДиДонато – Агриппина в одноименной опере Генделя (Метрополитен-опера и Ковент-Гарден), Дидона («Троянцы», Венская государственная опера), Золушка в одноименной опере Массне и Адальджиза («Норма», Метрополитен-опера), сестра Элен («Мертвец идет», Королевский театр Мадрида и лондонский Барбикан-центр), Семирамида в одноименной опере Россини (Баварская государственная опера и Ковент-Гарден), Шарлотта («Вертер», Ковент-Гарден).

Востребованная также и на концертной сцене, Джойс ДиДонато выступает в статусе «артиста-резидента» в сезонах Карнеги-холла и лондонского Барбикан-центра, много гастролирует, сотрудничает с такими коллективами и дирижерами, как Берлинский филармонический оркестр и сэр Саймон Рэттл, Революционно-романтический оркестр и сэр Джон Элиот Гардинер, Филадельфийский оркестр и Янник Незе-Сеген, Оркестр Национальной академии Санта-Чечилия и сэр Антонио Паппано.

Свой последний вокальный цикл Франц Шуберт называл «венком жутких песен»: в каждой из них – и новая грань любовной драмы героя, и новый сюжетный поворот в одиноком, отчасти мистическом путешествии без начала и конца. Странника в нем сопровождают образы, пронизанные предчувствием смерти: покрывающий землю снег, замерзший ручей, блуждающий огонек, заманивающий в глухие скалы, путевой столб, указывающий путь туда, откуда нет возврата.

В апреле 2021 года вышел компакт-диск с записью цикла «Зимний путь», осуществленной Джойс ДиДонато и Янником Незе-Сегеном, альбом собрал восторженные оценки мировой прессы.

«Немногие женщины исполняют шубертовскую отчаянно-страстную анти-одиссею, повествование которой ведется от лица отверженного возлюбленного, но когда это происходит, это может быть незабываемо. <...> ДиДонато обладает голосом редкой красоты, но даже более пронзительна, чем очарование ее пения, ее бесконечно разнообразная драматическая работа с текстом. Несравненно»

The Sunday Times

«Стихи Вильгельма Мюллера не дают ответа на вопрос о том, что же стало с женщиной, из-за которой рассказчик отправился в свой извилистый путь. ДиДонато создает образ этой женщины и показывает, каково быть ей, читать дневник бывшего возлюбленного и проживать его отчаяние»

Нэнси Плам, Town Topics

Билеты на официальном сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

15 октября, пятница 20:00. Большой зал филармонии

Цикл «Лучшие музыканты мира»

К 100-летию Филармонии

ВОКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Лауреат Grammy (2011, 2015, 2019)

Джойс ДИДОНАТО меццо-сопрано (США)

Крейг ТЕРРИ фортепиано (США)

ШУБЕРТ. «Зимний путь», вокальный цикл на стихи В. Мюллера